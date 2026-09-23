Dónde ver EN VIVO Austria vs. Israel por la fecha 1 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Austria y Israel se enfrentan este jueves 24 de septiembre, por la fecha 1 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Austria e Israel abren su participación en la Liga de Naciones este jueves 24 de septiembre, con la ilusión de arrancar con el pie derecho en un grupo que recién empieza a definirse.

Es la primera fecha de la fase de grupos, así que ninguno de los dos llega con presión de resultados previos. Lo que está en juego es arrancar bien y tomar ventaja temprana en la tabla.

Horario del partido

Chile: 15:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Austria se para en este cruce como favorito y llega con la intención de marcar diferencias desde el arranque del certamen. El equipo austríaco sabe que un buen inicio en la Liga de Naciones puede ser determinante para el resto de la fase de grupos, y ante Israel buscará confirmar ese rol.

Israel, por su parte, afronta el debut con la idea de dar el primer golpe fuera de pronóstico. Históricamente le ha sacado partido a estos duelos, y llega con la intención de arrancar sumando de entrada para meterse en la pelea del grupo desde temprano.

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El historial entre Austria y Israel

El historial entre ambos está muy parejo: de diez enfrentamientos, Austria ganó cuatro, Israel tres y hubo tres empates, con una diferencia de goles mínima a favor de los israelíes (23 contra 21). En los últimos cruces no hubo un dominador claro: hubo goleadas de un lado y del otro, como el 5-2 de Israel en 2021 y el 5-0 en 1999, pero también triunfos claros de Austria como el 5-2 de 1992. La tendencia marca que ninguno logró imponerse de manera sostenida en el tiempo.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 12/11/2021 Austria vs. Israel 4-2 UEFA World Cup Qualifiers 04/09/2021 Israel vs. Austria 5-2 UEFA World Cup Qualifiers 10/10/2019 Austria vs. Israel 3-1 UEFA European Championship Qualifiers 24/03/2019 Israel vs. Austria 4-2 UEFA European Championship Qualifiers 27/10/2001 Israel vs. Austria 1-1 UEFA World Cup Qualifiers 28/03/2001 Austria vs. Israel 2-1 UEFA World Cup Qualifiers 06/06/1999 Israel vs. Austria 5-0 UEFA European Championship Qualifiers 05/09/1998 Austria vs. Israel 1-1 UEFA European Championship Qualifiers 26/10/1993 Israel vs. Austria 1-1 UEFA World Cup Qualifiers 28/10/1992 Austria vs. Israel 5-2 UEFA World Cup Qualifiers

Todos los partidos de la fecha

Andorra vs. Malta — jueves 24 de septiembre, 13:00 hs

Liechtenstein vs. Lituania — jueves 24 de septiembre, 15:45 hs

Kosovo vs. Irlanda — jueves 24 de septiembre, 15:45 hs

Países Bajos vs. Alemania — jueves 24 de septiembre, 15:45 hs

Serbia vs. Grecia — jueves 24 de septiembre, 15:45 hs

Portugal vs. Gales — jueves 24 de septiembre, 15:45 hs

Noruega vs. Dinamarca — jueves 24 de septiembre, 15:45 hs

Armenia vs. Letonia — viernes 25 de septiembre, 13:00 hs

Georgia vs. Irlanda del Norte — viernes 25 de septiembre, 13:00 hs

Montenegro vs. Chipre — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs

Suecia vs. Rumania — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs

Polonia vs. Bosnia y Herzegovina — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs

Hungría vs. Ucrania — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs

Italia vs. Bélgica — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs

Turquía vs. Francia — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs

Eslovenia vs. Escocia — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs

Bulgaria vs. Luxemburgo — sábado 26 de septiembre, 13:00 hs

Islandia vs. Estonia — sábado 26 de septiembre, 13:00 hs

Islas Feroe vs. Kazajistán — sábado 26 de septiembre, 13:00 hs

Eslovaquia vs. Moldavia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

Albania vs. Bielorrusia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

San Marino vs. Finlandia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

Macedonia del Norte vs. Suiza — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

Inglaterra vs. España — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

República Checa vs. Croacia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

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En síntesis