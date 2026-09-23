Dónde ver EN VIVO Austria vs. Israel por la fecha 1 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Austria e Israel abren su participación en la Liga de Naciones este jueves 24 de septiembre, con la ilusión de arrancar con el pie derecho en un grupo que recién empieza a definirse.
Es la primera fecha de la fase de grupos, así que ninguno de los dos llega con presión de resultados previos. Lo que está en juego es arrancar bien y tomar ventaja temprana en la tabla.
Horario del partido
- Chile: 15:45 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
Austria se para en este cruce como favorito y llega con la intención de marcar diferencias desde el arranque del certamen. El equipo austríaco sabe que un buen inicio en la Liga de Naciones puede ser determinante para el resto de la fase de grupos, y ante Israel buscará confirmar ese rol.
Israel, por su parte, afronta el debut con la idea de dar el primer golpe fuera de pronóstico. Históricamente le ha sacado partido a estos duelos, y llega con la intención de arrancar sumando de entrada para meterse en la pelea del grupo desde temprano.
El historial entre Austria y Israel
El historial entre ambos está muy parejo: de diez enfrentamientos, Austria ganó cuatro, Israel tres y hubo tres empates, con una diferencia de goles mínima a favor de los israelíes (23 contra 21). En los últimos cruces no hubo un dominador claro: hubo goleadas de un lado y del otro, como el 5-2 de Israel en 2021 y el 5-0 en 1999, pero también triunfos claros de Austria como el 5-2 de 1992. La tendencia marca que ninguno logró imponerse de manera sostenida en el tiempo.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|12/11/2021
|Austria vs. Israel
|4-2
|UEFA World Cup Qualifiers
|04/09/2021
|Israel vs. Austria
|5-2
|UEFA World Cup Qualifiers
|10/10/2019
|Austria vs. Israel
|3-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|24/03/2019
|Israel vs. Austria
|4-2
|UEFA European Championship Qualifiers
|27/10/2001
|Israel vs. Austria
|1-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|28/03/2001
|Austria vs. Israel
|2-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|06/06/1999
|Israel vs. Austria
|5-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|05/09/1998
|Austria vs. Israel
|1-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|26/10/1993
|Israel vs. Austria
|1-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|28/10/1992
|Austria vs. Israel
|5-2
|UEFA World Cup Qualifiers
Todos los partidos de la fecha
- Andorra vs. Malta — jueves 24 de septiembre, 13:00 hs
- Liechtenstein vs. Lituania — jueves 24 de septiembre, 15:45 hs
- Kosovo vs. Irlanda — jueves 24 de septiembre, 15:45 hs
- Países Bajos vs. Alemania — jueves 24 de septiembre, 15:45 hs
- Serbia vs. Grecia — jueves 24 de septiembre, 15:45 hs
- Portugal vs. Gales — jueves 24 de septiembre, 15:45 hs
- Noruega vs. Dinamarca — jueves 24 de septiembre, 15:45 hs
- Armenia vs. Letonia — viernes 25 de septiembre, 13:00 hs
- Georgia vs. Irlanda del Norte — viernes 25 de septiembre, 13:00 hs
- Montenegro vs. Chipre — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs
- Suecia vs. Rumania — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs
- Polonia vs. Bosnia y Herzegovina — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs
- Hungría vs. Ucrania — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs
- Italia vs. Bélgica — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs
- Turquía vs. Francia — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs
- Eslovenia vs. Escocia — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs
- Bulgaria vs. Luxemburgo — sábado 26 de septiembre, 13:00 hs
- Islandia vs. Estonia — sábado 26 de septiembre, 13:00 hs
- Islas Feroe vs. Kazajistán — sábado 26 de septiembre, 13:00 hs
- Eslovaquia vs. Moldavia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs
- Albania vs. Bielorrusia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs
- San Marino vs. Finlandia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs
- Macedonia del Norte vs. Suiza — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs
- Inglaterra vs. España — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs
- República Checa vs. Croacia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs
En síntesis
- Austria y Israel se enfrentan este jueves 24 de septiembre por la fecha 1 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.