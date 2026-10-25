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Colo Colo

El más criticado de Colo Colo tras el primer tiempo vs. Palestino: “Suelta la pelota…”

Pese a ir en ventaja al descanso, los hinchas de Colo Colo criticaron duramente el rendimiento de este titular ante Palestino.

Leandro Hernández se llevó todas las críticas de los hinchas albos.
© PhotosportLeandro Hernández se llevó todas las críticas de los hinchas albos.

Colo Colo se fue al descanso en ventaja de 1-0 tras el primer tiempo ante Palestino por la Fecha 25 de la Liga de Primera. Los albos abrieron la cuenta gracias a una genialidad de Javier Correa a los 7′ quien tras aguantar la marca dentro del área, sacó un derechazo inatajable para Sebastián Pérez.

Y pese a que el equipo de Fernando Ortiz no pasó mayores zozobras a lo largo de la primera mitad, hubo uno que dejó a más de un hincha disconforme por su rendimiento en la cancha del Estadio Santa Laura.

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El principal apuntado fue Leandro Hernández. El canterano no logró satisfacer el paladar de la fanaticada alba, quienes lanzaron duras críticas a su rendimiento en los primeros 45 minutos. El extremo no fue desequilibrante en el ataque del Cacique y perdió varios duelos mano a mano.

Las críticas contra Leandro Hernández tras el primer tiempo

Rodrigo Realpe
Rodrigo Realpe
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