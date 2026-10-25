El más criticado de Colo Colo tras el primer tiempo vs. Palestino: “Suelta la pelota…”

Pese a ir en ventaja al descanso, los hinchas de Colo Colo criticaron duramente el rendimiento de este titular ante Palestino.

Colo Colo se fue al descanso en ventaja de 1-0 tras el primer tiempo ante Palestino por la Fecha 25 de la Liga de Primera. Los albos abrieron la cuenta gracias a una genialidad de Javier Correa a los 7′ quien tras aguantar la marca dentro del área, sacó un derechazo inatajable para Sebastián Pérez.

Y pese a que el equipo de Fernando Ortiz no pasó mayores zozobras a lo largo de la primera mitad, hubo uno que dejó a más de un hincha disconforme por su rendimiento en la cancha del Estadio Santa Laura.

El principal apuntado fue Leandro Hernández. El canterano no logró satisfacer el paladar de la fanaticada alba, quienes lanzaron duras críticas a su rendimiento en los primeros 45 minutos. El extremo no fue desequilibrante en el ataque del Cacique y perdió varios duelos mano a mano.

Las críticas contra Leandro Hernández tras el primer tiempo

Aún no es tarde para dar la PAES, Leandro Hernández — Nicolás Deppe (@nicolasdeppe) October 25, 2026

Qué onda Leandro Hernández? Falleció y estamos viendo a su fantasma? — Fabián Valenzuela (@fabyantro) October 25, 2026

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Leandro “suelta la pelota” Hernández. #vamosColoColo — José Luis Sarabia Matamala (@JLSarabia) October 25, 2026

Leandro "una de mas" Hernandez, quiere su gol pero debe saber cuando dar el pase. — Dani (@DaniMen94) October 25, 2026

Puta que es weón leandro hernandez — Francisca A. (@panchiiska_) October 25, 2026

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Hernández lo mas bajo del 1er tiempo — Jorge Riquelme (@RiquelmeJorge) October 25, 2026

Vidal jugando pésimo, Hernández un muerto y Pastran no desnivela, mal 1er tiempo #vamoscolocolo — Mario Ahumada C. (@maac930) October 25, 2026

no pensé decirlo en el segundo semestre, pero aquino por leandro hernández — #AndateOrtiz 🇰🇪 (@padroaco) October 25, 2026

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