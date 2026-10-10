Dónde ver EN VIVO Elche vs. Celta por la jornada 8 de la LaLiga: TV y streaming online

Elche y Celta se enfrentan este domingo 11 de octubre, por la jornada 8 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

El domingo 11 de octubre, Elche y Celta se cruzan con la necesidad de cortar la irregularidad que los tiene lejos de la zona tranquila de LaLiga.

Ninguno de los dos arrancó bien el campeonato y la octava fecha es una oportunidad para empezar a despegarse de los puestos bajos de la tabla.

Horario del partido

Chile: 09:00 hs

Por dónde ver el partido

Chile: DIRECTV Sports, DGO

La actualidad de ambos equipos

El Elche llega con una victoria fresca, 3-1 como visitante ante el Espanyol, que le permitió cortar una racha negativa. Antes había caído 2-3 de local frente al Real Madrid y empatado sin mayores sobresaltos con el Athletic Bilbao. Con 5 puntos en 7 partidos y puesto 18, el equipo necesita confirmar que el triunfo pasado no fue un hecho aislado.

El Celta, por su parte, viene de un golpe de autoridad: 5-0 de local contra el Racing de Santander. Antes había sumado de a uno con dos empates seguidos, 1-1 ante Málaga y 1-1 ante Getafe como visitante. Son 7 puntos en 7 fechas y el puesto 15, una posición que invita a pensar en escalar si logra sostener el nivel mostrado en la última fecha.

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El historial entre Elche y Celta

El historial entre ambos tiene ventaja para el Celta, que ganó 10 de los 24 cruces frente a 7 del Elche, con 7 empates completando la cuenta. En las diferencias de gol también manda el equipo gallego, con 31 tantos convertidos contra 25 del Elche. El duelo más reciente, en mayo pasado, terminó 3-1 a favor del Celta, aunque el antecedente anterior había sido para el Elche por 2-1.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 03/05/2026 Celta vs. Elche 3-1 Primera División 28/09/2025 Elche vs. Celta 2-1 Primera División 26/04/2023 Celta vs. Elche 1-0 Primera División 06/01/2023 Elche vs. Celta 0-1 Primera División 15/05/2022 Celta vs. Elche 1-0 Primera División 03/10/2021 Elche vs. Celta 1-0 Primera División 12/02/2021 Celta vs. Elche 3-1 Primera División 06/11/2020 Elche vs. Celta 1-1 Primera División 02/03/2015 Celta vs. Elche 1-1 Primera División 26/09/2014 Elche vs. Celta 0-1 Primera División

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Barcelona vs. Getafe — sábado 10 de octubre, 13:30 hs

Real Madrid vs. Villarreal — sábado 10 de octubre, 16:00 hs

Real Sociedad vs. Deportivo La Coruña — domingo 11 de octubre, 11:15 hs

Betis vs. Osasuna — domingo 11 de octubre, 13:30 hs

Racing de Santander vs. Valencia — domingo 11 de octubre, 16:00 hs

Levante vs. Sevilla — lunes 12 de octubre, 16:00 hs

En síntesis