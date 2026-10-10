Dónde ver EN VIVO Elche vs. Celta por la jornada 8 de la LaLiga: TV y streaming online

El domingo 11 de octubre, Elche y Celta se cruzan con la necesidad de cortar la irregularidad que los tiene lejos de la zona tranquila de LaLiga.
Ninguno de los dos arrancó bien el campeonato y la octava fecha es una oportunidad para empezar a despegarse de los puestos bajos de la tabla.
Horario del partido
- Chile: 09:00 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: DIRECTV Sports, DGO
La actualidad de ambos equipos
El Elche llega con una victoria fresca, 3-1 como visitante ante el Espanyol, que le permitió cortar una racha negativa. Antes había caído 2-3 de local frente al Real Madrid y empatado sin mayores sobresaltos con el Athletic Bilbao. Con 5 puntos en 7 partidos y puesto 18, el equipo necesita confirmar que el triunfo pasado no fue un hecho aislado.
El Celta, por su parte, viene de un golpe de autoridad: 5-0 de local contra el Racing de Santander. Antes había sumado de a uno con dos empates seguidos, 1-1 ante Málaga y 1-1 ante Getafe como visitante. Son 7 puntos en 7 fechas y el puesto 15, una posición que invita a pensar en escalar si logra sostener el nivel mostrado en la última fecha.
El historial entre Elche y Celta
El historial entre ambos tiene ventaja para el Celta, que ganó 10 de los 24 cruces frente a 7 del Elche, con 7 empates completando la cuenta. En las diferencias de gol también manda el equipo gallego, con 31 tantos convertidos contra 25 del Elche. El duelo más reciente, en mayo pasado, terminó 3-1 a favor del Celta, aunque el antecedente anterior había sido para el Elche por 2-1.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|03/05/2026
|Celta vs. Elche
|3-1
|Primera División
|28/09/2025
|Elche vs. Celta
|2-1
|Primera División
|26/04/2023
|Celta vs. Elche
|1-0
|Primera División
|06/01/2023
|Elche vs. Celta
|0-1
|Primera División
|15/05/2022
|Celta vs. Elche
|1-0
|Primera División
|03/10/2021
|Elche vs. Celta
|1-0
|Primera División
|12/02/2021
|Celta vs. Elche
|3-1
|Primera División
|06/11/2020
|Elche vs. Celta
|1-1
|Primera División
|02/03/2015
|Celta vs. Elche
|1-1
|Primera División
|26/09/2014
|Elche vs. Celta
|0-1
|Primera División
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Barcelona vs. Getafe — sábado 10 de octubre, 13:30 hs
- Real Madrid vs. Villarreal — sábado 10 de octubre, 16:00 hs
- Real Sociedad vs. Deportivo La Coruña — domingo 11 de octubre, 11:15 hs
- Betis vs. Osasuna — domingo 11 de octubre, 13:30 hs
- Racing de Santander vs. Valencia — domingo 11 de octubre, 16:00 hs
- Levante vs. Sevilla — lunes 12 de octubre, 16:00 hs
En síntesis
- Elche y Celta se enfrentan este domingo 11 de octubre por la jornada 8 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por DIRECTV Sports y DGO.
- Elche suma 5 puntos en el torneo.
- Celta suma 7 puntos en el torneo.