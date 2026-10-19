Dónde ver EN VIVO Getafe vs. Rayo Vallecano por la jornada 9 de la LaLiga: TV y streaming online

Getafe recibe a Rayo Vallecano este lunes 19 de octubre desde las 16:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Coliseum Alfonso Pérez. Ninguno de los dos pasa por un buen momento y ese empate en puntos en la tabla refleja justo eso: Getafe y Rayo Vallecano llegan con la necesidad de cortar una racha irregular antes de que la zona baja empiece a quedar cerca.
Son apenas ocho puntos para cada uno después de la novena fecha, así que el que gane se acomoda en la mitad de la tabla con margen para respirar un poco.
La actualidad de ambos equipos
El Getafe viene de un golpe duro, la goleada 0-3 ante Barcelona, que cortó el envión que había agarrado con el triunfo ajustado 1-0 frente a Málaga. Antes de eso había perdido con Betis, así que el equipo de Bordalás alterna entre buenas rachas cortas y bajones que lo dejan sin margen de error en casa.
El Rayo Vallecano llega con el empate 1-1 ante Osasuna como último antecedente, después de haber sumado de local contra Espanyol por 2-1. La caída 1-4 frente a Real Madrid quedó un poco más atrás, pero mostró que el equipo todavía tiene variantes para hacerse daño a sí mismo cuando enfrenta rivales de arriba.
El historial entre Getafe y Rayo Vallecano
El historial entre ambos tiene 29 capítulos y el balance favorece claramente al Rayo Vallecano, que ganó 14 veces contra 8 del Getafe, con 7 empates en el medio. En las diferencias de gol también manda el Rayo, que convirtió 37 contra 23 del conjunto azulón.
Los últimos cruces vienen parejos en el resultado aunque con algo de ventaja reciente para el Rayo: la visita anterior a este estadio terminó 0-2 a su favor, y antes hubo un empate 1-1. Más atrás aparecen dos igualdades sin goles, que marcan que no siempre es un partido abierto.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|03/05/2026
|Getafe vs. Rayo Vallecano
|0-2
|Primera División
|02/01/2026
|Rayo Vallecano vs. Getafe
|1-1
|Primera División
|02/05/2025
|Rayo Vallecano vs. Getafe
|1-0
|Primera División
|24/08/2024
|Getafe vs. Rayo Vallecano
|0-0
|Primera División
|13/04/2024
|Rayo Vallecano vs. Getafe
|0-0
|Primera División
|02/01/2024
|Getafe vs. Rayo Vallecano
|0-2
|Primera División
|12/02/2023
|Getafe vs. Rayo Vallecano
|1-1
|Primera División
|14/10/2022
|Rayo Vallecano vs. Getafe
|0-0
|Primera División
|08/05/2022
|Getafe vs. Rayo Vallecano
|0-0
|Primera División
|18/09/2021
|Rayo Vallecano vs. Getafe
|3-0
|Primera División
Horario del partido
- Chile: 16:00 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: DIRECTV Sports, DGO
- Argentina: DIRECTV Sports, DGO
- Perú: DIRECTV Sports, DGO
- Ecuador: DIRECTV Sports, DGO
- Colombia: DIRECTV Sports, DGO
- Venezuela: DIRECTV Sports, DGO, inter
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
- Centroamérica: ViX, Sky Sports
- España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Levante vs. Athletic Bilbao — miércoles 21 de octubre, 15:00 hs
En síntesis
- Getafe y Rayo Vallecano se enfrentan este lunes 19 de octubre por la jornada 9 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por DIRECTV Sports y DGO.
- Getafe suma 8 puntos en el torneo.
- Rayo Vallecano suma 8 puntos en el torneo.