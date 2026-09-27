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Copa Chile

El más criticado de la U tras el primer tiempo con Everton: “Es jugar con uno menos”

Los hinchas de la U perdieron la paciencia con este jugador, pese al triunfo parcial por 1-0 gracias a la anotación de Eduardo Vargas

Pese al triunfo, los hinchas de la U criticaron a este jugador.
© PhotosportPese al triunfo, los hinchas de la U criticaron a este jugador.

Universidad de Chile se fue al descanso con ventaja de 1-0 sobre Everton en el Estadio Nacional, gracias al gol de Eduardo Vargas, en la revancha de los octavos de final de la Copa Chile. Sin embargo, pese al resultado favorable, los hinchas azules apuntaron sus críticas contra uno de los titulares.

El principal cuestionado fue Maximiliano Guerrero, quien volvió a ser titular en el equipo dirigido por Fernando Gago. El delantero no logró convencer con su actuación durante los primeros 45 minutos y rápidamente se transformó en uno de los focos de molestia entre los fanáticos de la U.

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En redes sociales, los hinchas cuestionaron duramente el rendimiento del atacante. “Es muy malo”, “es jugar con uno menos”, “ya no es chistoso”, “no suman una con Altamirano” y “duele el colon verlo jugar” fueron algunos de los comentarios que aparecieron en X.

Ahora, Guerrero tendrá el segundo tiempo para intentar cambiar su imagen y responder a las críticas, mientras Universidad de Chile busca mantener la ventaja y avanzar a los cuartos de final de la Copa Chile.

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Rodrigo Realpe
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