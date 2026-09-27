El más criticado de la U tras el primer tiempo con Everton: “Es jugar con uno menos”

Los hinchas de la U perdieron la paciencia con este jugador, pese al triunfo parcial por 1-0 gracias a la anotación de Eduardo Vargas

Universidad de Chile se fue al descanso con ventaja de 1-0 sobre Everton en el Estadio Nacional, gracias al gol de Eduardo Vargas, en la revancha de los octavos de final de la Copa Chile. Sin embargo, pese al resultado favorable, los hinchas azules apuntaron sus críticas contra uno de los titulares.

El principal cuestionado fue Maximiliano Guerrero, quien volvió a ser titular en el equipo dirigido por Fernando Gago. El delantero no logró convencer con su actuación durante los primeros 45 minutos y rápidamente se transformó en uno de los focos de molestia entre los fanáticos de la U.

En redes sociales, los hinchas cuestionaron duramente el rendimiento del atacante. “Es muy malo”, “es jugar con uno menos”, “ya no es chistoso”, “no suman una con Altamirano” y “duele el colon verlo jugar” fueron algunos de los comentarios que aparecieron en X.

Ahora, Guerrero tendrá el segundo tiempo para intentar cambiar su imagen y responder a las críticas, mientras Universidad de Chile busca mantener la ventaja y avanzar a los cuartos de final de la Copa Chile.

Los comentarios contra Maxi Guerrero en la U

Maximiliano guerrero le hace falta banca… — ToxTox (@HLFMtz) September 27, 2026

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Viejo lo de Guerrero ya es penoso, que se inscriba a estudiar alguna wea, está a tiempo #vamoslau — #VamoslaU (@vamoslaucdf) September 27, 2026

Jugar con guerrero es jugar con 1 menor #vamoslau — Alonso Nickolas (@alnikolass) September 27, 2026

Lo de Guerrero ya no es ni chistoso, me da vergüenza verlo tocar la pelota — 𝒮𝑜𝒻𝒾𝒶 (@ssofiauch) September 27, 2026

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Oye vinieron a puro pegar esos ruleteros hdp, para más tengo que bancarme los comentarios de Basaure y para más tengo que bancarme que Maxi guerrero este vivo — Bullarista (@Bullarista) September 27, 2026

entre altamirano y guerrero no suman uno wn — cvmilo🇮🇸 (@cccamilop) September 27, 2026

Que cagón el Guerrero y Altamirano anda por ahí.#VamosLaU — Juan Pavez (@JuanPavez571694) September 27, 2026

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Por la ctm guerrero weon es un dolor de colon verlo jugar, la cago este cabro…#VamosLaU — Monkey D. Bulla (@luffytarobulla7) September 27, 2026