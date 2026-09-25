Dónde ver EN VIVO Islandia vs. Estonia por la Liga de Naciones: TV y streaming online

Islandia y Estonia se enfrentan este sábado 26 de septiembre, por la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Islandia se mide con Estonia este sábado 26 de septiembre en un duelo de la Liga de Naciones donde el favoritismo local queda claro antes de que ruede la pelota.

No hay una definición inmediata en juego, pero los puntos pesan para el orden general del certamen y ninguno de los dos quiere quedar relegado en la tabla de su grupo.

Horario del partido

Chile: 13:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Islandia llega con el rótulo de favorito y con la obligación de traducir eso en resultados dentro de la Liga de Naciones, un torneo donde cada punto cuenta para la ubicación final del grupo.

Estonia, por su parte, afronta el compromiso con la idea de complicarle los planes al rival y sumar algo que le sirva para no quedar cómodo en la zona baja de la tabla.

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El historial entre Islandia y Estonia

El historial entre ambos tiene siete enfrentamientos, con ventaja clara para Islandia: tres victorias contra una de Estonia y tres empates. La diferencia de gol también es favorable para los islandeses, que anotaron diez tantos por los cuatro de su rival.

Los últimos cruces muestran paridad reciente, con empates en 2023 y 2019, aunque el goleo más abultado de la serie sigue siendo el 4-0 de 1994 a favor de Islandia.

Últimos 7 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 08/01/2023 Islandia vs. Estonia 1-1 Friendlies 15/01/2019 Islandia vs. Estonia 0-0 Non-FIFA Friendlies 31/03/2015 Estonia vs. Islandia 1-1 Friendlies 04/06/2014 Islandia vs. Estonia 1-0 Friendlies 19/11/2002 Estonia vs. Islandia 2-0 Friendlies 23/04/1996 Estonia vs. Islandia 0-3 Friendlies 16/08/1994 Islandia vs. Estonia 4-0 Friendlies

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Tabla de posiciones

# Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts 1 Austria 1 1 0 0 3 1 +2 3 2 Lituania 1 1 0 0 2 0 +2 3 3 Noruega 1 1 0 0 3 2 +1 3 4 Malta 1 1 0 0 2 1 +1 3 5 Grecia 1 1 0 0 2 1 +1 3 6 Portugal 1 1 0 0 1 0 +1 3 7 Kosovo 1 1 0 0 1 0 +1 3 8 Países Bajos 1 0 1 0 1 1 +0 1 9 Alemania 1 0 1 0 1 1 +0 1 10 Dinamarca 1 0 0 1 2 3 -1 0 11 Andorra 1 0 0 1 1 2 -1 0 12 Serbia 1 0 0 1 1 2 -1 0 13 Gales 1 0 0 1 0 1 -1 0 14 Irlanda 1 0 0 1 0 1 -1 0 15 Israel 1 0 0 1 1 3 -2 0 16 Liechtenstein 1 0 0 1 0 2 -2 0

Tabla actualizada al 25 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.

Todos los partidos de la fecha

Armenia vs. Letonia — viernes 25 de septiembre, 13:00 hs

Georgia vs. Irlanda del Norte — viernes 25 de septiembre, 13:00 hs

Montenegro vs. Chipre — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs

Suecia vs. Rumania — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs

Polonia vs. Bosnia y Herzegovina — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs

Hungría vs. Ucrania — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs

Italia vs. Bélgica — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs

Turquía vs. Francia — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs

Eslovenia vs. Escocia — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs

Bulgaria vs. Luxemburgo — sábado 26 de septiembre, 13:00 hs

Islas Feroe vs. Kazajistán — sábado 26 de septiembre, 13:00 hs

Eslovaquia vs. Moldavia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

Albania vs. Bielorrusia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

San Marino vs. Finlandia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

Macedonia del Norte vs. Suiza — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

Inglaterra vs. España — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

República Checa vs. Croacia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

En síntesis

Islandia y Estonia se enfrentan este sábado 26 de septiembre por la Liga de Naciones.

se enfrentan este sábado 26 de septiembre por la Liga de Naciones. El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium.