El entrenador de Universidad de Chile no podía creer la violenta intervención de los barristas azules que obligó a suspender el duelo ante Everton.

Los graves incidentes ocurridos en el Estadio Sausalito protagonizados por un grupo de violentos barristas de Universidad de Chile terminaron por empañar el triunfo parcial de los azules ante Everton por la ida de los octavos de final de la Copa Chile. El encuentro fue suspendido a los 83 minutos, cuando la U se imponía por 1-0 gracias al gol de Juan Martín Lucero.

Uno de los más afectados por la situación fue el entrenador del conjunto laico, Fernando Gago. Según pudo captar RedGol, el DT argentino se mostró visiblemente molesto en los pasillos del recinto viñamarino, evidenciando su decepción por lo ocurrido mientras su equipo se encaminaba a conseguir un triunfo como visitante.

Futbol, Everton vs Universidad de Chile Copa Chile 2026. Hinchas de Universidad de Chile durante el partido de ida de los octavos de final de la Copa Chile entre Everton y Universidad de Chile disputado en el estadio Sausalito de Vina del Mar, Chile. 24/09/2026 Sebastian Cisternas/Photosport Football, Everton vs Universidad de Chile 2026 Copa Chile Universidad de Chile fans during the first leg of the Copa Chile Round of 16 match between Everton and Universidad de Chile played at Sausalito Stadium in Viña del Mar, Chile. 24/09/2026 Sebastian Cisternas/Photosport

“En los túneles del Estadio Sausalito, Pintita caminaba de un lado a otro tal como se puede ver en las imágenes de RedGol. El argentino estaba visiblemente molesto y no es para menos. Su equipo estaba consiguiendo un triunfo muy importante, quedaba en buen escenario para el choque de vuelta, pero ahora todo está en duda”, consignó el citado medio.

Las imágenes muestran al técnico argentino caminando por los pasillos del estadio con evidente molestia y, por momentos, encogiéndose de hombros ante una situación que terminó interrumpiendo el partido y dejando en suspenso la resolución de la llave.

Ahora Gago y Universidad de Chile deberán esperar la determinación de la Federación de Fútbol de Chile, que deberá definir qué ocurrirá con los minutos restantes del compromiso y también con el partido de vuelta, programado inicialmente para este domingo en el Estadio Nacional.

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En síntesis…