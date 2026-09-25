El ídolo de Universidad de Chile cuestionó duramente lo acontecido en el Estadio Sausalito. No ocultó su frustración.

Universidad de Chile anota un hecho más que le gustaría olvidar: el escándalo contra Everton de Viña del Mar por Copa Chile. La barra estudiantil estuvo cerca de protagonizar una tragedia con la utilización de pirotecnia.

Ante tal escenario, Johnny Herrera estalló. En conversación con Rayando el CDA, el ídolo universitario se lanzó contra los responsables de la suspensión del partido en el Estadio Sausalito.

Y fiel a su estilo, no ocultó su ofuscación. Estuvo presente en el compromiso junto a su hijo Bruno, por lo que tuvo que retirarse de las dependencias del reducto tras lo acontecido en el minuto 83.

“Es una pena, estos giles cagan todo“, comenzó señalando la leyenda de Universidad de Chile.

Sobre la misma línea, concluyó con enojo tras la paralización del encuentro: “Una lata, una pena más que nada. Era un partido tranquilo, estaban jugando bien y viene esto“.

Johnny Herrera rechazó el escándalo de Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

Universidad de Chile teme contra Everton

Cabe consignar que Pablo Milad adelantó las posibles resoluciones tras lo sucedido en la Región de Valparaíso. ¿Cuáles son? El presidente de la ANFP deberá tomar una decisión con las autoridades pertinentes.

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“Lo decide la Federación (de Fútbol de Chile), e indicaremos si se juegan estos minutos pendientes o si se juega este partido definitivo en el Estadio Nacional (la revancha)”, comentó el timonel.