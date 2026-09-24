Daniel Garnero sorprende en Universidad Católica con inesperada respuesta: “No encuentro ningún…”

El entrenador Daniel Garnero sorprendió a todos con en la Universidad Católica con esta respuesta.

Universidad Católica tuvo su primer encuentro dentro de los octavos de final de Copa Chile ante Unión La Calera, en donde los ‘Cruzados’ igualaron a un tanto en condición de visitante y ahora buscarán definir su clasificación como local.

Tras lo que fue este duelo, el entrenador Daniel Garnero analizó ante los medios el rendimiento de sus dirigidos ante los ‘Cementeros’, en el que hizo un llamado de atención a su equipo, quien no pudo manejar el resultado cuando estuvo en ventaja.

“Fue un partido difícil, parejo, pero no supimos manejar ese momento de ventaja que tuvimos. Estuvimos muy imprecisos, transformamos posibles ataques nuestros en ataques del rival y en una distracción, porque es una pelota que no tiene presión, la meten adentro del área con mucha facilidad y nos lograron empatar“, parte señalando Garnero.

Siguiendo en aquello, el estratega de la UC pone el foco en lo que será el duelo de vuelta en esta serie, en la que espera reponer energías de la mejor forma y llegar al 100% para conseguir la clasificación en el Claro Arena.

Garnero habla de todo en la UC | Foto: Photosport

“Después el equipo tuvo alguna que otra situación, pero no pudimos ponernos ventaja. Es un partido de 180 minutos, ya pasaron los primeros 90. Ahora tenemos que recuperarnos bien y tratar de hacer mejor las cosas para ganarlo en casa”, remarcó.

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Garnero sale a respaldar al Claro Arena

Concluyendo, Garnero fue consultado a lo que fue el tema de las lesiones en la Universidad Católica, en la que muchos han comenzado a culpar a la cancha del Claro Arena respecto a esta situación, en la que el DT se opuso rotundamente a este pensamiento.

“Son cosas del fútbol, no encuentro ningún otro motivo, que lamentablemente nos tocaron todos juntos”, cerró.