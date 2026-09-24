Valentina Toro va por el oro para Chile: ¿A qué hora y dónde ver su final en los Juegos Odesur?

La karateca Valentina Toro busca darle una nueva medalla de oro a Chile en los Juegos Odesur 2026.

En esta jornada, Valentina Toro saltará al tatami para disputar la gran final de los Juegos Odesur 2026, donde la representante nacional se enfrentará a la venezolana Bárbara Pérez por la medalla de oro en el karate, en la categoría Kumite femenino -55 kilos.

La talentosa deportista nacional buscará darle un nuevo oro a Chile en estos Juegos Suramericanos, en la que espera cerrar de la mejor forma su vuelta a las pistas, tras lo que fue su rotura completa del ligamento cruzado anterior en su rodilla derecha a finales del 2025.

Valentina Toro llega a esta final tras ser la líder del Grupo A, en la que tuvo dos combates en esta jornada, en la que venció por 5-0 a la colombiana Mariana Noreña por un ‘Hansoku’, penalización que significa la descalificación de su rival en su enfrentamiento.

Luego, la chilena selló su clasificación a la final tras imponerse por un categórico 7-1 a la boliviana Sol Sandoval, victoria que le dio a Valentina Toro el paso a la gran final para luchar por el oro.

Valentina Toro va por un nuevo oro para Chile | Foto: Instagram

Su rival, será la venezolana Bárbara Pérez, quien llega desde el Grupo B con una destacada actuación, donde venció por 1-0 a la argentina Giuliana Novak, luego superó por 2-1 a la brasileña Kelly Brandao y cerró su participación derrotando por 4-3 a la peruana Sofía Gómez.

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¿Cuándo es la final de Valentina Toro vs. Bárbara Pérez?

La gran final del Kumite femenino -55 kilos entre Valentina Toro y Bárbara Pérez se disputará este jueves 24 de septiembre a partir de las 16:02 horas en el Estadio Invencible de Rosario.

¿Dónde ver la final de Valentina Toro en los Juegos Odesur?

El combate de Valentina Toro ante Bárbara Pérez será televisado de forma GRATUITA por TVN y además de manera online, lo puedes seguir en las plataformas digitales de TVN.