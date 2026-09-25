Islas Feroe vs. Kazajistán en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la Liga de Naciones

Islas Feroe y Kazajistán se enfrentan este sábado 26 de septiembre, por la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Islas Feroe y Kazajistán se ven las caras este sábado 26 de septiembre en un duelo de la Liga de Naciones que promete paridad, a juzgar por lo que fue su historia reciente.

No hay grandes definiciones en juego, pero ambas selecciones necesitan sumar para acomodarse en la tabla de su grupo y llegar con margen a las últimas fechas.

Horario del partido

Chile: 13:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Islas Feroe llega a este compromiso con la intención de hacerse fuerte de local, algo que históricamente le costó ante Kazajistán solo en contadas ocasiones. El equipo isleño suele apoyarse en el funcionamiento colectivo más que en figuras individuales, y necesita puntos para no quedar relegado en la Liga de Naciones.

Kazajistán, por su parte, viene de competir en un grupo exigente y sabe que un resultado positivo en condición de visitante le daría un empujón anímico importante. El equipo centroasiático buscará aprovechar cualquier distracción rival para llevarse algo de este viaje.

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El historial entre Islas Feroe y Kazajistán

El historial entre ambos está lejos de ser parejo en el papel: de cinco enfrentamientos, Islas Feroe se impuso en tres, Kazajistán ganó uno y hubo un empate. En materia de goles, los isleños convirtieron 8 y los kazajos 6, números que reflejan partidos con arcos abiertos más que duelos cerrados.

El antecedente más reciente terminó 1-0 a favor de Islas Feroe, que además se quedó con los dos primeros duelos disputados allá por 2003. Kazajistán solo pudo festejar en 2013, en el único cruce donde jugó de local.

Últimos 5 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 18/11/2025 Islas Feroe vs. Kazajistán 1-0 Friendlies 11/10/2013 Islas Feroe vs. Kazajistán 1-1 UEFA World Cup Qualifiers 06/09/2013 Kazajistán vs. Islas Feroe 2-1 UEFA World Cup Qualifiers 28/04/2003 Islas Feroe vs. Kazajistán 2-1 Friendlies 26/04/2003 Islas Feroe vs. Kazajistán 3-2 Friendlies

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Tabla de posiciones

# Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts 1 Austria 1 1 0 0 3 1 +2 3 2 Lituania 1 1 0 0 2 0 +2 3 3 Noruega 1 1 0 0 3 2 +1 3 4 Malta 1 1 0 0 2 1 +1 3 5 Grecia 1 1 0 0 2 1 +1 3 6 Portugal 1 1 0 0 1 0 +1 3 7 Kosovo 1 1 0 0 1 0 +1 3 8 Países Bajos 1 0 1 0 1 1 +0 1 9 Alemania 1 0 1 0 1 1 +0 1 10 Dinamarca 1 0 0 1 2 3 -1 0 11 Andorra 1 0 0 1 1 2 -1 0 12 Serbia 1 0 0 1 1 2 -1 0 13 Gales 1 0 0 1 0 1 -1 0 14 Irlanda 1 0 0 1 0 1 -1 0 15 Israel 1 0 0 1 1 3 -2 0 16 Liechtenstein 1 0 0 1 0 2 -2 0

Tabla actualizada al 25 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.

Todos los partidos de la fecha

Georgia vs. Irlanda del Norte — viernes 25 de septiembre, 13:00 hs

Montenegro vs. Chipre — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs

Suecia vs. Rumania — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs

Polonia vs. Bosnia y Herzegovina — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs

Hungría vs. Ucrania — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs

Italia vs. Bélgica — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs

Turquía vs. Francia — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs

Eslovenia vs. Escocia — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs

Bulgaria vs. Luxemburgo — sábado 26 de septiembre, 13:00 hs

Islandia vs. Estonia — sábado 26 de septiembre, 13:00 hs

Eslovaquia vs. Moldavia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

Albania vs. Bielorrusia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

San Marino vs. Finlandia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

Macedonia del Norte vs. Suiza — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

Inglaterra vs. España — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

República Checa vs. Croacia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

En síntesis

Islas Feroe y Kazajistán se enfrentan este sábado 26 de septiembre por la Liga de Naciones.

se enfrentan este sábado 26 de septiembre por la Liga de Naciones. El partido se transmitirá por Disney+ Premium.