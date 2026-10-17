Dónde ver EN VIVO Newcastle vs. Aston Villa por la jornada 7 de la Premier League: TV y streaming online

Newcastle y Aston Villa se enfrentan este sábado 17 de octubre, en el St. James Park, por la jornada 7 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Newcastle recibe a Aston Villa este sábado 17 de octubre desde las 13:30 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 7 de la Premier League, se disputará en el St. James Park. Newcastle llega con la necesidad urgente de cortar una racha que lo tiene incómodo en la tabla, mientras el Aston Villa intenta despegar de la parte baja antes de que la distancia se vuelva un problema serio.

Ninguno de los dos atraviesa un buen momento y la sensación es que el que gane puede respirar, al menos por una fecha, en una Premier League que ya empieza a mostrar quién corre atrás.

La actualidad de ambos equipos

El Newcastle llega golpeado tras perder 1-4 como visitante ante el Coventry, un resultado que cortó de cuajo el envión que le había dado el triunfo ante el Hull. Antes de eso ya había sufrido otra caída por 1-4 frente al Leeds, así que la imagen reciente es más de equipo irregular que de uno que encontró un funcionamiento sólido. Con 8 puntos en seis fechas y en la undécima posición, el equipo necesita un triunfo que le devuelva algo de calma.

El Aston Villa no logra despegar: viene de empatar 2-2 de local ante el Brentford, después de un buen triunfo 3-2 como visitante frente al Tottenham, aunque previamente había caído 1-2 en su casa contra el Nottingham Forest. Con apenas 5 puntos y en el puesto 16, el equipo necesita sumar de manera urgente para no quedar demasiado lejos de la zona media.

El historial entre Newcastle y Aston Villa

El historial entre ambos es extenso, con 162 partidos jugados, y marca una ligera ventaja para el Newcastle, que ganó 71 veces por 53 del Aston Villa, además de 38 empates. En goles la diferencia también es mínima, 256 contra 238, lo que confirma una rivalidad pareja a lo largo del tiempo.

En los enfrentamientos más recientes el equipo local de turno se impuso en la mayoría de las ocasiones, aunque también aparecieron un par de igualdades que muestran que no hay una tendencia clara reciente entre ambos.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 14/02/2026 Aston Villa vs. Newcastle 1-3 FA Cup 25/01/2026 Newcastle vs. Aston Villa 0-2 Premier League 16/08/2025 Aston Villa vs. Newcastle 0-0 Premier League 19/04/2025 Aston Villa vs. Newcastle 4-1 Premier League 26/12/2024 Newcastle vs. Aston Villa 3-0 Premier League 30/01/2024 Aston Villa vs. Newcastle 1-3 Premier League 12/08/2023 Newcastle vs. Aston Villa 5-1 Premier League 23/07/2023 Newcastle vs. Aston Villa 3-3 Premier League Summer Series 15/04/2023 Aston Villa vs. Newcastle 3-0 Premier League 29/10/2022 Newcastle vs. Aston Villa 4-0 Premier League

Horario del partido

Chile: 13:30 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Everton vs. Chelsea — sábado 17 de octubre, 08:30 hs

Man City vs. Ipswich Town — sábado 17 de octubre, 11:00 hs

Fulham vs. Hull — sábado 17 de octubre, 11:00 hs

Brentford vs. Liverpool — sábado 17 de octubre, 11:00 hs

Leeds vs. Manchester United — domingo 18 de octubre, 10:00 hs

Brighton vs. Crystal Palace — domingo 18 de octubre, 10:00 hs

Bournemouth vs. Sunderland — domingo 18 de octubre, 10:00 hs

Nottingham Forest vs. Arsenal — domingo 18 de octubre, 12:30 hs

Tottenham vs. Coventry — lunes 19 de octubre, 16:00 hs

En síntesis

Newcastle y Aston Villa se enfrentan este sábado 17 de octubre por la jornada 7 de la Premier League.

se enfrentan este sábado 17 de octubre por la jornada 7 de la Premier League. El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium .

y . Newcastle suma 8 puntos en el torneo.

suma 8 puntos en el torneo. Aston Villa suma 5 puntos en el torneo.