Betis vs. Málaga: horario y dónde ver en vivo y online en Chile, por la jornada 11 de la LaLiga

Betis recibe a Málaga este sábado 31 de octubre desde las 14:30 hora de Chile. El encuentro corresponde a la jornada 11 de la LaLiga. El Betis pelea arriba y necesita no relajarse ante un rival que está último en la tabla. Son las dos caras de este arranque de LaLiga: uno metido en zona europea, el otro sin levantar cabeza.
Para el Betis es una chance clara de seguir prendido a los puestos de arriba, mientras que el Málaga llega urgido de sumar para empezar a mirar hacia el resto de la tabla.
La actualidad de ambos equipos
El Betis viene de un empate sin goles como visitante ante Celta, resultado que le cortó el impulso después de una goleada sufrida frente al Barcelona por 5-2. Antes de eso había mostrado su mejor versión del torneo, con un 5-2 de local ante Osasuna. Está cuarto con 20 puntos en 10 partidos, números que lo meten de lleno en la pelea por los puestos europeos.
El Málaga no logra despegar: un empate 1-1 ante Alavés de visitante es lo más rescatable de sus últimas presentaciones, después de caer goleado 5-2 como local frente a Real Sociedad. Con apenas 5 puntos en 10 fechas, cierra la tabla de 20 equipos y necesita resultados urgentes para empezar a salir del fondo.
El historial entre Betis y Málaga
El historial entre ambos está muy parejo: de 27 enfrentamientos, el Betis ganó 11, el Málaga 9 y hubo 7 empates, con 35 goles convertidos por cada lado. En los cruces más recientes se impuso el Málaga por 3-1, aunque antes de eso el Betis había ganado varios de los duelos directos.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|09/08/2025
|Málaga vs. Betis
|3-1
|Club Friendlies
|30/04/2018
|Betis vs. Málaga
|2-1
|Primera División
|18/12/2017
|Málaga vs. Betis
|0-2
|Primera División
|28/02/2017
|Málaga vs. Betis
|1-2
|Primera División
|23/09/2016
|Betis vs. Málaga
|1-0
|Primera División
|19/03/2016
|Betis vs. Málaga
|0-1
|Primera División
|07/11/2015
|Málaga vs. Betis
|0-1
|Primera División
|31/03/2014
|Betis vs. Málaga
|1-2
|Primera División
|03/11/2013
|Málaga vs. Betis
|3-2
|Primera División
|24/02/2013
|Betis vs. Málaga
|3-0
|Primera División
Horario del partido
- Chile: 14:30 hs
Por dónde ver el partido
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- Centroamérica: ViX, Sky Sports
- España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Levante vs. Atlético de Madrid — sábado 31 de octubre, 10:00 hs
- Rayo Vallecano vs. Celta — sábado 31 de octubre, 12:15 hs
- Barcelona vs. Alavés — sábado 31 de octubre, 17:00 hs
- Getafe vs. Sevilla — domingo 1 de noviembre, 10:00 hs
- Racing de Santander vs. Real Madrid — domingo 1 de noviembre, 12:15 hs
- Elche vs. Valencia — domingo 1 de noviembre, 14:30 hs
- Athletic Bilbao vs. Real Sociedad — domingo 1 de noviembre, 17:00 hs
- Deportivo La Coruña vs. Osasuna — lunes 2 de noviembre, 17:00 hs
En síntesis
- Betis y Málaga se enfrentan este sábado 31 de octubre por la jornada 11 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por DIRECTV Sports y DGO.
- Betis suma 20 puntos en el torneo.
- Málaga suma 5 puntos en el torneo.