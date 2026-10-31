Betis vs. Málaga: horario y dónde ver en vivo y online en Chile, por la jornada 11 de la LaLiga

Betis y Málaga se enfrentan este sábado 31 de octubre, por la jornada 11 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Betis recibe a Málaga este sábado 31 de octubre desde las 14:30 hora de Chile. El encuentro corresponde a la jornada 11 de la LaLiga. El Betis pelea arriba y necesita no relajarse ante un rival que está último en la tabla. Son las dos caras de este arranque de LaLiga: uno metido en zona europea, el otro sin levantar cabeza.

Para el Betis es una chance clara de seguir prendido a los puestos de arriba, mientras que el Málaga llega urgido de sumar para empezar a mirar hacia el resto de la tabla.

La actualidad de ambos equipos

El Betis viene de un empate sin goles como visitante ante Celta, resultado que le cortó el impulso después de una goleada sufrida frente al Barcelona por 5-2. Antes de eso había mostrado su mejor versión del torneo, con un 5-2 de local ante Osasuna. Está cuarto con 20 puntos en 10 partidos, números que lo meten de lleno en la pelea por los puestos europeos.

El Málaga no logra despegar: un empate 1-1 ante Alavés de visitante es lo más rescatable de sus últimas presentaciones, después de caer goleado 5-2 como local frente a Real Sociedad. Con apenas 5 puntos en 10 fechas, cierra la tabla de 20 equipos y necesita resultados urgentes para empezar a salir del fondo.

El historial entre Betis y Málaga

El historial entre ambos está muy parejo: de 27 enfrentamientos, el Betis ganó 11, el Málaga 9 y hubo 7 empates, con 35 goles convertidos por cada lado. En los cruces más recientes se impuso el Málaga por 3-1, aunque antes de eso el Betis había ganado varios de los duelos directos.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 09/08/2025 Málaga vs. Betis 3-1 Club Friendlies 30/04/2018 Betis vs. Málaga 2-1 Primera División 18/12/2017 Málaga vs. Betis 0-2 Primera División 28/02/2017 Málaga vs. Betis 1-2 Primera División 23/09/2016 Betis vs. Málaga 1-0 Primera División 19/03/2016 Betis vs. Málaga 0-1 Primera División 07/11/2015 Málaga vs. Betis 0-1 Primera División 31/03/2014 Betis vs. Málaga 1-2 Primera División 03/11/2013 Málaga vs. Betis 3-2 Primera División 24/02/2013 Betis vs. Málaga 3-0 Primera División

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Horario del partido

Chile: 14:30 hs

Por dónde ver el partido

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ViX, Sky Sports España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Levante vs. Atlético de Madrid — sábado 31 de octubre, 10:00 hs

Rayo Vallecano vs. Celta — sábado 31 de octubre, 12:15 hs

Barcelona vs. Alavés — sábado 31 de octubre, 17:00 hs

Getafe vs. Sevilla — domingo 1 de noviembre, 10:00 hs

Racing de Santander vs. Real Madrid — domingo 1 de noviembre, 12:15 hs

Elche vs. Valencia — domingo 1 de noviembre, 14:30 hs

Athletic Bilbao vs. Real Sociedad — domingo 1 de noviembre, 17:00 hs

Deportivo La Coruña vs. Osasuna — lunes 2 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis