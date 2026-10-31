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Betis vs. Málaga: horario y dónde ver en vivo y online en Chile, por la jornada 11 de la LaLiga

Betis y Málaga se enfrentan este sábado 31 de octubre, por la jornada 11 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Betis vs. Malaga, LaLiga
Betis vs. Malaga, LaLiga

Betis recibe a Málaga este sábado 31 de octubre desde las 14:30 hora de Chile. El encuentro corresponde a la jornada 11 de la LaLiga. El Betis pelea arriba y necesita no relajarse ante un rival que está último en la tabla. Son las dos caras de este arranque de LaLiga: uno metido en zona europea, el otro sin levantar cabeza.

Para el Betis es una chance clara de seguir prendido a los puestos de arriba, mientras que el Málaga llega urgido de sumar para empezar a mirar hacia el resto de la tabla.

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La actualidad de ambos equipos

El Betis viene de un empate sin goles como visitante ante Celta, resultado que le cortó el impulso después de una goleada sufrida frente al Barcelona por 5-2. Antes de eso había mostrado su mejor versión del torneo, con un 5-2 de local ante Osasuna. Está cuarto con 20 puntos en 10 partidos, números que lo meten de lleno en la pelea por los puestos europeos.

El Málaga no logra despegar: un empate 1-1 ante Alavés de visitante es lo más rescatable de sus últimas presentaciones, después de caer goleado 5-2 como local frente a Real Sociedad. Con apenas 5 puntos en 10 fechas, cierra la tabla de 20 equipos y necesita resultados urgentes para empezar a salir del fondo.

El historial entre Betis y Málaga

El historial entre ambos está muy parejo: de 27 enfrentamientos, el Betis ganó 11, el Málaga 9 y hubo 7 empates, con 35 goles convertidos por cada lado. En los cruces más recientes se impuso el Málaga por 3-1, aunque antes de eso el Betis había ganado varios de los duelos directos.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
09/08/2025Málaga vs. Betis3-1Club Friendlies
30/04/2018Betis vs. Málaga2-1Primera División
18/12/2017Málaga vs. Betis0-2Primera División
28/02/2017Málaga vs. Betis1-2Primera División
23/09/2016Betis vs. Málaga1-0Primera División
19/03/2016Betis vs. Málaga0-1Primera División
07/11/2015Málaga vs. Betis0-1Primera División
31/03/2014Betis vs. Málaga1-2Primera División
03/11/2013Málaga vs. Betis3-2Primera División
24/02/2013Betis vs. Málaga3-0Primera División

Horario del partido

  • Chile: 14:30 hs

Por dónde ver el partido

  • Chile: DIRECTV Sports, DGO
  • Argentina: DIRECTV Sports, DGO
  • Perú: DIRECTV Sports, DGO
  • Ecuador: DIRECTV Sports, DGO
  • Colombia: DIRECTV Sports, DGO
  • Venezuela: DIRECTV Sports, DGO, inter
  • México: Sky Sports, Sky+, izzi
  • Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
  • Centroamérica: ViX, Sky Sports
  • España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Levante vs. Atlético de Madrid — sábado 31 de octubre, 10:00 hs
  • Rayo Vallecano vs. Celta — sábado 31 de octubre, 12:15 hs
  • Barcelona vs. Alavés — sábado 31 de octubre, 17:00 hs
  • Getafe vs. Sevilla — domingo 1 de noviembre, 10:00 hs
  • Racing de Santander vs. Real Madrid — domingo 1 de noviembre, 12:15 hs
  • Elche vs. Valencia — domingo 1 de noviembre, 14:30 hs
  • Athletic Bilbao vs. Real Sociedad — domingo 1 de noviembre, 17:00 hs
  • Deportivo La Coruña vs. Osasuna — lunes 2 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis

  • Betis y Málaga se enfrentan este sábado 31 de octubre por la jornada 11 de la LaLiga.
  • El partido se transmitirá por DIRECTV Sports y DGO.
  • Betis suma 20 puntos en el torneo.
  • Málaga suma 5 puntos en el torneo.
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