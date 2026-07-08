Los Caturros querían recibir a los merengues en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso, pero ahora tendrán que viajar y ser visita en España.

Un balde de agua fría recibieron este miércoles en Santiago Wanderers debido a un brutal cambio en la programación de la definición de la Copa Intercontinental Sub 20, donde enfrentarán nada más que al Real Madrid.

Esto porque la Conmebol dio a conocer que este partido se disputará en el Santiago Bernabéu de Madrid y NO en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso.

Tal cual, el ente rector del fútbol sudamericano cedió ante la postura de los merengues y la UEFA para reverir la localía, en un partido que, siguiendo las ediciones anteriores, tendría que haberse jugado en Chile.

Cabe recordar que Santiago Wanderers se ganó la chance de disputar esta Copa Intercontinental luego de proclamarse campeón en la Copa Libertadores Sub 20 en marzo, dando un verdadero batacazo, pues en la final se impuso en penales al Flamengo de Brasil. Además, los porteños se transformaron en el primer equipo chileno en conseguir este trofeo.

En paralelo, los españoles se coronaron en la UEFA Youth League, que es la equivalente a la Champions League en la categoría juvenil.

Desde entonces que los Caturros se estaban preparando para recibir al Real Madrid en Valparaíso, pero ahora tendrán que cambiar la planificación y viajar a Europa.

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Según la expllicación que dio Conmebol a través de un comunicado, “la elección del Santiago Bernabéu mantiene la tradición de llevar este certamen a escenarios históricos del fútbol mundial”.

Día y hora confirmado

La Copa Intercontinental Sub 20 en su edición 2026 se disputará el sábado 19 de septiembre a las 12:30 horas de España, en plenas Fiestas Patrias de Chile.

Afiche oficial de la Copa Intercontinental Sub 20 2026. (Foto: Conmebol).

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Esta será la primera definición de este certamen que se juegue en el viejo continente, pues las cuatro anteriores se disputaron en Sudamérica.

Por ejemplo, en 2022 Peñarol recibió a Benfica en Montevideo; en 2023 Boca Juniors enfrentó a AZ Alkmaar en Buenos Aires; en 2024 y 2025 Flamengo venció en Río de Janeiro a Olympiakos y al Barcelona, respectivamente.

En síntesis

Santiago Wanderers: jugará contra el Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu.

jugará contra el Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu. 19 de septiembre: se disputará el partido a las 12:30 horas de España.

se disputará el partido a las 12:30 horas de España. Europa: será sede de la Copa Intercontinental Sub 20 por primera vez.