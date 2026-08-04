Vozinha ya piensa en el Superclásico ante la U y ‘ningunea’ a la UC: “El partido más importante…”

Colo Colo hoy oficializó ante toda la gente lo que fue el arribo de Vozinha, el portero de Cabo Verde que tras un gran Mundial 2026, llegó al fútbol chileno y se transformó en nuevo fichaje del ‘Cacique’.

Durante esta jornada, el guardameta que la rompió en la Copa del Mundo se presentó ante la prensa nacional e internacional y respondió todas las preguntas sobre su llegada a Colo Colo.

Una de estas, fue sobre su conocimiento por los grandes rivales de Colo Colo en el fútbol chileno, la Universidad de Chile y Universidad Católica, en la que sabe de la importancia de este duelo y que espera poder disputar dichos partidos

“Estoy aquí para trabajar todos los días, voy a trabajar y competir, el entrenador escoge quien juega”, remarca.

Vozinha habló del Superclásico | Foto: Photosport

Concluyendo, Vozinha solo se enfocó en lo que es el Superclásico ante la Universidad de Chile, en la que sabe que es un clásico histórico, que está pronto a volver a disputarse y declaró sin pelos en la lengua, de que es el partido más importante para el ‘Cacique’.

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“Sé que es un gran clásico, un clásico histórico y hasta el día del partido, conseguiremos trabajar para estar bien y ganar el partido, que es el partido más importante para Colo Colo”, cerró.