¡Terremoto Monumental! Fernando Ortiz puede dejar Colo Colo: el importante club que lo busca

El enternador Fernando Ortiz genera preocupación en Colo Colo, ya que un importante club está tras sus pasos.

Colo Colo ha vivido horas de mucha felicidad dentro del fútbol chileno y todo eso tras la victoria que obtuvo ante Everton de Viña del Mar, en la que se impuso por 4-3 y lo que fue el arribo del portero de Cabo Verde, Vozinha, quien se transformó en el nuevo refuerzo del ‘Cacique’ para este segundo semestre.

Pero lamentablemente, no todo es alegría para el pueblo ‘Albo’, ya que en las últimas horas una noticia que estremece a todos en el Estadio Monumental se dio a conocer y que tiene como protagonista a un importante nombre dentro de Colo Colo.

Se trata del director técnico, Fernando Ortiz, quien tras el gran trabajo que ha mostrado al mando del ‘Cacique’ en este 2026, siendo el líder con amplia diferencia del fútbol chileno, ha llamado la atención de un importante equipo, quien buscaría su fichaje: Tigres de México.

Esta noticia la dio a conocer el periodista de D Sports Chile, Rodrigo López, en la que informó que el club mexicano estaría interesado en poder contar con el ‘Tano’ Ortiz tras lo que fue la salida de su último entrenador, Guido Pizarro.

Desde México buscan a Ortiz | Foto: Photosport

“Tigres de México habría consultado en estas últimas horas por Fernando Ortiz y entiendo que (Ortiz) quiere ser campeón en Chile, tener un título en Chile y después escuchar”, fue lo que informó el comunicador.

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De esta forma, en Colo Colo estarán atentos a lo que es este interés que hay desde el fútbol mexicano por Fernando Ortiz, en la que saben que si se proponen la llegada del ‘Tano’, podrían conseguirlo ya sea en este instante o pensando en la temporada 2027.

Por esto, las próximas horas pueden ser importantes para definir lo que será el futuro de Fernando Ortiz, en la que este ahora se dedicará a preparar lo que es su compromiso dentro de la Liga de Primera ante Unión La Calera.

¡EN TIGRES TIENEN EN LA MIRA A FERNANDO ORTIZ!



Su gran momento al mando de Colo-Colo lo ponen en carpeta del club de México.



En su etapa como futbolista, jugó en los Felinos durante la temporada 2009-2010.@lopezrodrigo3 en #DFSHAChile pic.twitter.com/GCdYNePHpc — DSPORTS Chile (@DSportsCL) August 4, 2026