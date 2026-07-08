La potente decisión que tomó Egipto ante la FIFA tras la polémica eliminación ante Argentina: sacude al Mundial 2026

La potente decisión que tomó Egipto tras la eliminación polémica ante Argentina en la Copa del Mundo.

En Egipto aún no logran masticar lo que fue la dolorosa y polémica derrota de su selección por 3-2 ante Argentina en los octavos de final del Mundial 2026, en donde la escuadra africana contaba con una gran ventaja, pero en un cierre lleno de dudas, terminó perdiendo la serie ante los argentinos.

En el plantel de egipcio no se guardaron nada y tras finalizar el partido tanto los jugadores como su entrenador, Hossam Hassan, estallaron contra el arbitraje del francés François Letexier

Desde el conjunto africano no dudan de que dentro de este partido existireron cobros que perjudicaron a Egipto y que ayudaron a Argentina para poder quedarse con esta serie, en la que el mismo DT insinuó “si quieren tanto que Argentina gane, ¿Por qué llaman a todos a venir a participar?. Todo es cuestión de marketing y dinero”.

Después de lo que fueron todos estos descargos que se hicieron sentir en el mundo del fútbol, desde la Federación de Egipto tomaron una importante decisión al respecto, la que sin duda sacude todo en este Mundial 2026.

En Egipto no se guardaron nada | Foto: Getty Images

La potente decisión que toma Egipto ante la FIFA

En la Federación de Egipto respaldaron el sentir de sus jugadores y entrenador ante esta polémica eliminación ante Argentina, por lo que tomaron una decisión radical ante la FIFA, expresando su queja formal contra el arbitraje de este partido.

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Así lo informó ‘Globo’, en la que señalaron que desde la Federación de Egipto presentaron una queja contra el árbitro tras la eliminación polémica de su país en esta Copa del Mundo.

Los principales puntos de esta queja pasan por el gol anulado a Mostafa Ziko a los 58 minutos y el posible penal en favor de Egipto en la jugada previa al gol que le significó el triunfo y la clasificación a Argentina, la que fue desestimada por los jueces.

Ante esto, desde la Federación de Egipto solicitaron una investigación sobre esta situación y además, pidieron la exclusión de la terna encabezada por François Letexier para lo que resta de esta Copa del Mundo.

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Ahora, desde Egipto esperarán por una respuesta de la FIFA a lo que fue esta polémica eliminación de su equipo en esta Copa del Mundo, la que sigue dando que hablar en los amantes del fútbol.