¡Bombazo! Darío Osorio está en carpeta de este gigante de Europa: “Con gran interés”

La prensa internacional asegura que el seleccionado chileno está en la órbita del AC Milan para la siguiente temporada.

El destino de Darío Osorio está cada vez más cerca de quedar esclarecido. Todo indica que el crack de 22 años buscará un rumbo en este mercado de fichajes. ¿Dónde jugará?

Pese a que tiene contrato con el FC Midtjylland, desde la cúpula danesa advierten que el oriundo de Hijuelas dará el salto en este libro de pases. Y por ello, su futuro puede estar en Italia.

Según informó el periodista Matteo Moretto, reportero de Diario Marca, el seleccionado chileno está en la mira del AC Milan. La escuadra rossonera lo ha observado desde su adolescencia.

“Exclusiva: el Milan continúa siguiendo con gran interés el perfil de Darío Osorio, delantero chileno del Midtjylland“, reveló el reconocido comunicador a través de su cuenta de X.

Cabe reiterar que el zurdo llamó la atención del siete veces ganador de la Champions League desde sus primeros pasos en Universidad de Chile. Sin embargo, él se negó a partir y buscó un escalón previo.

Darío Osorio interesa en el AC Milan. (Foto: FC Midtjylland)

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El AC Milan quiere a Darío Osorio

Durante esta temporada (26-27), la promesa sudamericana ha disputado una totalidad de dos encuentros. En dichos duelos, ya registró dos asistencias, pero aún no convierte goles.

Su vínculo con el FC Midtjylland rige hasta el 30 de junio de 2030. Y un importante punto a considerar: el 10% de su pase pertenece a Universidad de Chile.