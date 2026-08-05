El gran gesto de Vozinha con Gabriel Maureira tras su llegada a Colo Colo que se ganó los aplausos

El portero de Cabo Verde, Vozinha tuvo este tremendo gesto con Gabriel Maureira en Colo Colo

Colo Colo ha vivido a full lo que ha sido la fiebre de Vozinha, en la que los ‘Albos’ en las últimas horas tuvieron la gran presentación con el portero de Cabo Verde como su nuevo refuerzo.

El guardameta que la rompió en el Mundial 2026 atendió a los medios de comunicación en el Estadio Monumental, con quienes estuvo más de una hora en conferencia de prensa, en el que habló de todo.

Dentro de lo que fue su primer día de entrenamiento junto a sus compañeros en Colo Colo, el golero de 40 años ya comienza a prepararse para lo que será su competencia con Gabriel Maureira para quedarse con el arco del ‘Cacique’.

El portero caboverdiano dejó más que claro en la conferencia de prensa que trabajará con todo para poder ayudar al equipo y ser opción para el entrenador Fernando Ortiz.

Vozinha y su gesto que saca aplausos | Foto: Photosport

Si bien la lucha por el arco de Colo Colo hoy será un tema, considerando lo que será la competencia entre Vozinha y Maureira, el portero de Cabo Verde tuvo un tremendo gesto con su compañero en el arco, el que saca aplausos.

Publicidad

Vozinha y su gesto con Maureira

El guardameta Vozinha, que es muy popular en sus redes sociales, comenzó a seguir de forma inmediata a Gabriel Maureira en su cuenta de Instagram, siendo el primer jugador que sigue en Colo Colo, desde su llegada al club.

Antes de su llegada a Chile, el portero de Cabo Verde ya tenía dentro de sus seguidores a Arturo Vidal, siendo el volante y el joven portero, los dos jugadores del ‘Cacique’ que Vozinha sigue en sus redes.

Este gesto sin duda que sacó los aplausos de los fanáticos de forma inmediata en Colo Colo, en la que saben que la competencia entre Vozinha y Gabriel Maureira estará muy peleada, pero que aquello, no vulnerará para nada que ambos puedan sostener una sana disputa por el arco.