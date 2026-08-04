O’Higgins le arrebataría este fichaje a Universidad Católica en el mercado de pases

O'Higgins de Rancagua le ganaría este fichaje a Universidad Católica en el mercado de pases.

El mercado de pases dentro del fútbol chileno entra en lo que es su etapa definitiva, en donde cada uno de los equipos del país busca poder reforzarse para lo que es la segunda parte de la temporada.

Dentro de lo que es esta ventana de transferencia, hay dos equipos que tienen grandes necesidades para esta segunda parte del año, en la que O’Higgins de Rancagua y Universidad Católica buscan poder sumar fichajes para nutrir su plantel.

En los últimos días, hay un nombre que ha aparecido en el radar de ambos equipos para lo que sería este segundo semestre y en la que uno de estos estaría ganando la pulseada al otro para encaminar la llegada de este jugador al fútbol chileno.

Se trata del atacante, Matías Vargas, quien ha asomado como un posible refuerzo para O’Higgins de Rancagua y Universidad Católica para este mercado de pases, en donde los ‘Celestes’ se estarían adelantando en este posible fichaje.

Vargas es opción de O’Higgins | Foto: Getty Images

Así lo informó el medio ‘Cancha Libre’ en la que indicaron que O’Higgins de Rancagua estaría acercando posturas con el jugador argentino y se adelantaría a la Universidad Católica en lo que es este fichaje.

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“Tras las salidas de Francisco González y Martín Sarrafiore, O’Higgins ya trabaja en reforzar su plantel y tendría muy encaminada la llegada de Matías Vargas. El extremo argentino, con pasado en la selección de su país y experiencia en el fútbol europeo, aparece como el gran apuntado para potenciar el ataque celeste”, informaron.

Ante este escenario, se espera que los próximos días puedan ser importantes para lo que puede ser el desarrollo de este fichaje, en el que O’Higgins de Rancagua espera poder llegar a un acuerdo con Matías Vargas y se transforme en el segundo refuerzo del equipo de Lucas Bovaglio.

Por otro lado, la Universidad Católica recibiría una dura noticia en este mercado de pases, en la que su entrenador Daniel Garnero sigue esperando por nombres para poder reforzar su plantilla.