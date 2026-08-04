Según indicó Jorge "Coke" Hevia, ese es el caso de Iván Román. El defensor puede salir a préstamo desde Atlético Mineiro.

Colo Colo no cesa su búsqueda en el mercado de fichajes. Tras oficializar a Vozinha, el conjunto popular va por otro jugador directamente desde el extranjero. ¿De quién se trata?

Según indicó Jorge “Coke” Hevia en Radio Pauta, esa es la situación de Iván Román. El defensor central tiene la opción de recalar en Macul para el desenlace de la temporada 2026.

Su presente en Atlético Mineiro no es el mejor, por lo que puede salir cedido desde el elenco brasileño. Pese a ello, el comunicador advirtió que el panorama aún es confuso.

“Colo Colo acelera por un refuerzo y no es Diego Valdés. No juega de Diego Valdés“, comenzó señalando en el espacio mencionado.

Luego, el panelista agregó: “La escalera es larga, pero Colo Colo avanzó un par de peldaños más por el préstamo de Iván Román. Hoy (martes 4 de agosto) puede ser un día clave”.

Iván Román está en la órbita de Colo Colo. (Foto: Getty Images)

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Colo Colo va por Iván Román

Durante esta campaña, el seleccionado chileno ha disputado una totalidad de nueve compromisos con Atlético Mineiro. En dichos enfrentamientos, convirtió un gol y no aportó con asistencias.

Cabe consignar que Iván Román también es seguido por Universidad de Chile. Sin embargo, no hay una decisión ratificada: hay plazo hasta el 13 de agosto para inscribir nuevas piezas en la Liga de Primera.