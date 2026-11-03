Un trágico desenlace tuvo el golpe que recibió ayer el delantero del CD Tenerife en el empate con Andorra en el fútbol español.

El fútbol está de luto. Este martes falleció el jugador español Jesús de Miguel Alameda, quien ayer había sufrido un paro cardiorrespiratorio tras recibir un golpe en el tórax en el partido del CD Tenerife ante Andorra en la Segunda División de España.

El futbolista de 30 años perdió la vida esta mañana según comunicó el club blanquiazul, luego que empeorara su estado de salud, neurológicamente, durante la madrugada, cuando se encontraba internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

A través de redes sociales, el equipo de las Islas Canarias informó el deceso, con un angustiante relato.

“Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda”, partieron diciendo.

“No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace”, agregaron.

También añadieron el sentir de la familia en este difícil momento: “La familia de Jesús de Miguel agradece todas y cada una de las muestras de apoyo recibidas, e igualmente solicita, de corazón, máximo respeto a su privacidad, en estos terribles momentos”.

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Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda. No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace. La familia de Jesús de Miguel agradece todas y cada una de las muestras de apoyo recibidas, e igualmente solicita, de corazón, máximo respeto a su privacidad, en estos terribles momentos. 🖤 DEP — CD Tenerife 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@CDTOficial) November 3, 2026

¿Cómo ocurrieron los hechos?

El delantero Jesús de Miguel Alameda fue suplente en el partido entre el CD Tenerife y Andorra, por la duodécima fecha de la Segunda División de España.

El futbolista de 30 años ingresó a los 57 minutos y en los descuentos sufrió un violento golpe del arquero Jesús Owono del Andorra, quien salió de su portería intentando interceptar un balón que iba a controlar Alameda.

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El golero ecuatoguineano lo impactó con una de sus rodillas en el tórax, lo que provocó la caída del jugador al césped y desatando un paro cardiorrespiratorio, teniendo que ser reanimado en plena cancha antes de su traslado en ambulancia al centro asistencial más cercano.

Ante la gravedad de los hechos, el árbitro suspendió el partido que estaba empatado 2-2 y expulsó al guardameta del Andorra.