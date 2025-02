No se puso nervioso

Boca Juniors protagonizó uno de los papelones más grandes del último tiempo. El cuadro “Xeneize”, con Carlos Palacios como titular, le dijo adiós tempranamente a la Copa Libertadores tras caer ante Alianza Lima por penales en La Bombonera.

Si bien los trasandinos se quedaron con el triunfo por 2 a 1 y estuvieron muy cerca de marcar el gol del triunfo y la clasificación, se quedaron con las manos vacías diciéndole adiós de forma definitiva a las copas internacionales este año al menos en el continente.

Claramente la crítica despedazó en su mayoría a todo el plantel, partiendo por el DT Fernando Gago, quien se transformó en el blanco de los hinchas “Bosteros” tras el enorme papelón ante un equipo que, hasta hace dos semanas, tenía la peor racha histórica en el certamen.

Sin embargo, sí hubo quienes salvaron de la “crucifixión” al menos a Carlos Palacios, quien zafó de los lapidarios comentarios e incluso destacaron lo que fue su rol en Colo Colo, muy diferente al que desempeña hoy con Boca Juniors.

Carlos Palacios se gana la defensa de Los Displicentes

Los Displicentes, ya famosos en Chile desde hace bastante, exculparon a Carlitos por la derrota y dura eliminación en La Bombonera, tal y como lo hizo también el streamer, Davoo Xeneize.

Fue Carlos Molinelli (Kai), quien hizo su crítica al respecto, diciendo: “Yo quiero decir que el chileno para mí hoy fue un 2”. Sin embargo, lo salvó agregando: “No fue culpa de él, lo compramos siendo delantero y lo ponemos para que juegue como Riquelme”.

Carlos Palacios zafa de las críticas en Argentina (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

Siguiendo con su crítica, agregó: “Déjate de jod… Gago. El chileno no es un 10, no juega como Riquelme. Porque tiró tres pases bien no significa que juega como mediocampista, es delantero, ponlo de delantero”.

Para cerrar, recordó el desempeño de “La Joya” en el “Cacique”: “En Colo Colo jugaba de delantero y la rompía, como lo vas a poner de mediocampista”.