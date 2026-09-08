Una gran variedad de partidos es la que se disputará en esta jornada en el mundo del fútbol.

Los futboleros tendrán una jornada cargada de fútbol para lo que será este martes 8 de septiembre, ya que las principales competencias internacionales volverán a tener acción con partidos bastante atractivos alrededor del mundo.

Uno de los grandes atractivos para los hinchas nacionales será el Crystal Palace de Darío Osorio, quien tendrá un nuevo desafío en Inglaterra y en esta oportunidad dentro de la Copa de la Liga, en el que su equipo se enfrentará ante el Middlesbrough.

Otro chileno que tendrá protagonismo en esta jornada será el entrenador Manuel Pellegrini, quien junto a su Real Betis tendrá su estreno en la UEFA Champions League, en la que visitará al Lille en Francia.

Los otros encuentros de la jornada por la UEFA Champions League 26/27 serán: AEK vs LASK, Brujas vs Aston Villa, Dortmund vs Villarreal, Porto vs Manchester City y Real Madrid ante el Inter de Milán.

Osorio podría ver más minutos en el Crystal Palace | Foto: Instagram

Donde también habrá acción e importante, será en el fútbol sudamericano, en la que dentro de los cuartos de final de la Copa Libertadores, hoy Fluminense se enfrentará a Platense.

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Por otra parte, la Copa Sudamericana también dará inicio a sus cuartos de final, en la que chilenos pueden ser protagonistas, donde Boca Juniors con Carlos Palacios y Williams Alarcón, se enfrentará ante Sao Paulo en condición de local.

Finalmente, la Liga de Ascenso del fútbol chileno también tendrá acción durante esta jornada, en la que se disputarán duelos de alto impacto: Deportes Puerto Montt vs Rangers de Talca, Curicó Unido vs Unión Española y Deportes Temuco ante Santiago Wanderers.

La agenda para este martes 8 de septiembre

Copa de la Liga Inglesa

15:45 horas: Crystal Palace vs Middlesbrough – Disney+

UEFA Champions League 26/27

13:45 horas: AEK vs LASK – Disney+

13:45 horas: Brujas vs Aston Villa – Disney+

16:00 horas: Dortmund vs Villarreal – Disney+

16:00 horas: Porto vs Manchester City – Disney+

16:00 horas: Lille vs Real Betis – Disney+

16:00 horas: Real Madrid vs Inter de Milán – Disney+

Copa Libertadores

19:00 horas: Fluminense vs Platense – Disney+

Copa Sudamericana

19:00 horas: Independiente de Santa Fe vs Vasco da Gama – DirecTV

21:30 horas: Boca Juniors vs Sao Paulo – Disney+

Liga de Ascenso

18:00 horas: Deportes Puerto Montt vs Rangers de Talca – TNT Sports

20:30 horas: Curicó Unido vs Unión Española – HBO Max

20:30 horas: Deportes Temuco vs Santiago Wanderers – TNT Sports