VIDEO: Carlos Palacios anota penal clave en Boca Juniors y elimina a Vélez Sarsfield

El mediocampista chileno convirtió su tanto desde los 12 pasos en la definición por octavos de final de Copa Argentina.

Boca Juniors avanzó en Copa Argentina y Carlos Palacios fue aporte para ello. El oriundo de Renca estuvo presente en el compromiso por octavos de final contra Vélez Sarsfield y anotó un penal clave.

Luego del 0-0 en el tiempo reglamentario, el mediocampista chileno se dispuso a patear el quinto penal de su equipo (el marcador estaba 3-3 con un disparo errado para cada uno) y no falló.

Sin pensarlo dos veces, el formado en Unión Española remató fuerte y cruzado, a ras de piso. Pese a que el arquero rival intentó contener su tiro y se dirigió hacia el mismo lado, no lo logró.

Finalmente, el elenco xeneize triunfó 4-3 en los lanzamientos desde los 12 pasos y está en cuartos de final. ¿Quién será su próximo contrincante? Nada más ni nada menos que Racing Club.

A falta de ratificación por parte de las autoridades, todo indica que dicho cruce se disputará entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre. Tendrá que ser confirmado en los siguientes días.

VIDEO: Carlos Palacios anota para Boca Juniors

Lo bien que pateo el penal el Charly pic.twitter.com/uFWOEb5GBq — Nico Ambrogi (@Nicoambrogi) September 3, 2026