¿ESPN o Disney+? La única señal que transmite Real Madrid vs. Inter por Champions League

Real Madrid e Inter de Milán se ven las caras en la primera jornada de la fase de liga de la Champions League ¡Se viene partidazo!

La Champions League 2026-27 arranca este martes con un verdadero partidazo. Real Madrid e Inter de Milán se enfrentarán en el Santiago Bernabéu, en un duelo que reunirá a dos históricos del fútbol europeo y que tendrá como atractivo adicional el reencuentro de José Mourinho con el equipo italiano, al que llevó a ganar la ‘Orejona’ en 2010.

El conjunto merengue llega al estreno europeo con la necesidad de dejar atrás el golpe sufrido en LaLiga, luego de caer por 1-0 ante Real Betis en su última presentación. Kylian Mbappé y Vinícius Júnior aparecen como las principales cartas ofensivas de un equipo que buscará hacerse fuerte en casa.

Enfrente estará un Inter que llega al Bernabéu con plena confianza. El cuadro italiano ganó sus tres primeros partidos de la Serie A y viene de remontar al Napoli por 3-2, con Lautaro Martínez y Marcus Thuram como protagonistas en ataque. El historial reciente favorece ampliamente al conjunto español, que ha ganado los últimos cuatro enfrentamientos entre ambos.

El último Real Madrid vs. Inter, tuvo a Arturo Vidal como protagonista en 2021 (Getty Images).

A qué hora juegan Real Madrid vs. Inter

Real Madrid e Inter de Milán se enfrentarán este martes 8 de septiembre, desde las 16:00 horas de Chile, en el Estadio Santiago Bernabéu. El encuentro corresponde a la primera fecha de la fase de liga de la Champions League 2026-27, donde ambos equipos buscarán comenzar su participación con una victoria.

Dónde ver EN VIVO Real Madrid vs. Inter

En Chile, el duelo entre merengues y neroazzurro será transmitido en vivo por ESPN. Además, los fanáticos podrán seguir el partido vía streaming a través de Disney+, aunque la transmisión estará disponible exclusivamente para los suscriptores del Plan Premium.