La final que se disputará en el Estadio Santiago Bernabéu y que tiene un equipo chileno como protagonista, será transmtida en vivo por televisión y streaming.

El próximo sábado 19 de septiembre, en pleas Fiestas Patrias en nuestro país, se disputará la Copa Intercontinental Sub 20 entre Real Madrid y Santiago Wanderers, el equipo chileno que viene de ganar la Copa Libertadores en aquella categoría.

Los Caturros visitarán a los merengues nada más que en el Estadio Santiago Bernabéu, donde se espera gran presencia de hinchas wanderinos que viajarán para acompañar a sus canteranos en España.

Al frente estarán los últimos campeones de la UEFA Youth League, en un duelo inédito entre ambos clubes, donde los representantes sudamericanos quieren dar el batacazo.

Satiago Wanderers ganó por primera vez la Copa Libertadores Sub 20, siendo el único equipo chileno en conseguirla. (Foto: Sebastián Cisternas/Photosport)

La buena noticia es que en Chile podremos ver este partido en vivo y en directo, pues en las últimas horas se confirmó que será transmitido por televisión y también en una plataforma de streaming.

Cabe recordar que esta es la primera vez que un equipo chileno disputará este título, el que se define a partido único.

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¿A qué hora es la final de la Copa Intercontinental Sub 20?

La final de la Copa Intercontinental Sub 20 se disputará el sábado 19 de septiembre a partir de las 07:30 horas de Chile en el Estadio Santiago Bernabéu.

¿Quién transmite en Chile la Copa Intercontinental Sub 20?

La Copa Intercontinental Sub 20 será transmitida en Chile a través de la señal de TNT Sports Premium y en streaming por la plataforma de pago HBO Max.