DT de AIK Solna reacciona al debut de Lucas Assadi vs. Malmö: “Evalúo su aporte como…”

José Riveiro le puso el visto bueno al estreno del atacante chileno de 22 años. Fue nada menos que contra el clásico rival.

La espera acabó: Lucas Assadi logró debutar en Europa. El ariete sumó sus primeros minutos con el AIK Solna y su entrenador lo aprobó con creces: ingresó en el 72′ contra el Malmö FF.

En conferencia de prensa, José Riveiro le dedicó elogios al atacante de 22 años tras su estreno. No fue el aporte que se espera en ofensiva, pero cumplió lo exigido por el estratega.

Ante tal panorama, el DT español llamó a tener paciencia con el oriundo de Puente Alto. Lo más seguro es que con el transcurso de los encuentros pueda responder a las expectativas.

“Básicamente no nos permitía salir de nuestra propia área. Así que buscábamos jugadores con determinadas cualidades para las transiciones. Poder al menos tener un poco la pelota”, indicó.

Sobre la misma línea, el director técnico agregó: “Hay una jugada en la que Lucas está en una posición muy buena para finalizar una transición. Pero no conseguimos encontrarlo”.

Lucas Assadi fue destacado por José Riveiro. (Foto: AIK Solna)

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Lucas Assadi debutó en el AIK Solna

Finalmente, José Riveiro aludió directamente al seleccionado chileno. Su próximo desafío será visitar al Västerås SK por la fecha 21 de la Allsvenskan: se disputará el sábado 12 de septiembre a las 10:00 horas.

“En el caso de Lucas, apenas había entrenado una vez con el grupo. Una sesión completa. Entonces, teniendo en cuenta las circunstancias, evalúo su aporte como muy positivo. Espero poder verlo más en el futuro, poco a poco”, cerró.