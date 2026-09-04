Este viernes se enfrentan el Real Betis y el Real Madrid en La Cartuja por la cuarta fecha de La Liga de España.

Este viernes 4 de septiembre arranca la cuarta fecha de La Liga de España con el partido entre el Real Betis y Real Madrid, marcado por el reencuentro de dos pesos pesados: los entrenadores Manuel Pellegrini y José Mourinho.

En la previa el portugués elogió al chileno y se mostró arrepentido por sus declaraciones de hace 15 años, cuando menospreció el paso del Ingeniero al Málaga.

Mientras que el experimentado DT nacional recibió estas palabras de buena manera, aunque tampoco demostró mayor cercanía con su colega luso.

En esta ocasión, el Betis recibe al líder del campeonato, pues los merengues llegan invictos luego de vencer a Espanyol (2-1), Real Sociedad (4-1) y Málaga (4-0).

Mientras que los pupilos de Pellegrini vienen de un fuerte tropiezo ante Levante (5-2), aunque en el comienzo habían vencido a Real Sociedad (1-0) y al Valencia (1-0).

Actualmente los heliopolitanos ocupan la séptima posición, mientras el Madrid es el puntero junto al Barcelona, ambos con puntaje perfecto.

Publicidad

¿A qué hora es el partido de Real Betis vs. Real Madrid?

El partido entre Real Betis y Real Madrid se disputa este viernes 4 de septiembre a partir de las 15:000 horas de Chile en el Estadio de La Cartuja en Sevilla.

¿Quién transmite este partido de La Liga?

Este partido entre heliopolitanos y merengues es transmitido por la señal televisiva de ESPN y en streaming por la plataforma de pago Disney+ en su plan premium.

Manuel Pellegrini busca retomar la senda de la victoria con el Real Betis. (Foto: Fran Santiago/Getty Images)

Publicidad

En síntesis