El Real Madrid de José Mourinho disputa su segundo partido amistoso de pretemporada, donde visita al Ferencváros en Hungría.

Este sábado se siguen disputando partidos amistosos alrededor del mundo y el Real Madrid visita al Ferencváros de Hungría en su segundo compromiso de la pretemporada.

Los merengues viajaron hasta Budapest con las ganas de conseguir su primera victoria, pues en el duelo anterior empataron 2-2 con la Fiorentina en Austria.

Cabe recordar que para esta temporada volvió a dirigir al Madrid el entrenador portugués José Mourinho, luego que Florentino Pérez fuera reelecto como presidente de la Casa Blanca.

En esta ocasión el técnico luso convocó a la mayoría de los jugadores y también a algunos refuerzos, como Denzel Dumfries y Bernardo Silva. Todavía no se suman al plantel Marc Cucurella, Ibrahima Konaté y Yan Diomandé.

Bernardo Silva es uno de los fichajes del Real Madrid para este 2026-2027. (Foto: David Balogh/Getty Images)

Para estos primeros partidos de pretemporada Mou no cuenta con dos de sus grandes estrellas, como lo son Kylian Mbappé y Jude Bellingham, quienes todavía están de vacaciones tras el Mundial 2026.

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Los que sí están son Vinícius Júnior y Endrick, que volvió del préstamo en Olympique de Lyon.

¿A qué hora es el partido de Real Madrid vs. Ferencváros?

El partido amistoso entre Real Madrid y Ferencváros se juega este sábado 8 de agosto desde las 13:00 horas de Chile en el Groupama Árena de Budapest, Hungría.

¿Quién transmite en Chile este partido?

Este partido amistoso se puede ver EN VIVO en Chile a través de la señal de ESPN 5 y en streaming por la plataforma Disney+ Premium.

En síntesis

Real Madrid vs. Ferencváros se disputa este sábado a las 13:00 horas en Chile.

se disputa este sábado a las 13:00 horas en Chile. ESPN 5 y Disney+ Premium transmitirán en vivo el partido en Chile.

transmitirán en vivo el partido en Chile. José Mourinho dirige al Real Madrid en la Groupama Árena de Budapest.