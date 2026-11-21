La escuadra aurinegra sufrió hasta el final para conseguir una valiosa victoria en su casa. La lucha por la Copa Sudamericana está encendida.

La Liga de Primera está en su recta final, por lo que los clubes se juegan la vida en cada balón: esto quedó reflejado en el triunfo 2-1 de Coquimbo Unido sobre Everton por la fecha 28.

Con goles de Luis Riveros (10′) y Lucas Pratto (90+7′), el local se llevó la victoria. Por su parte, Nicolás Montiel (8′) anotó el tanto del descuento para la visita en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

¿Cómo se mueve la tabla? En el caso de Coquimbo Unido, trepa al cuarto lugar con 41 puntos. De este modo, el elenco aurinegro está ingresando a la Copa Sudamericana.

En tanto, Everton fue relegado al sexto casillero con 40 unidades. Al igual que su rival de turno, está consiguiendo boletos para la segunda competencia de mayor prestigio en Sudamérica.

Coquimbo Unido triunfó en la agonía contra Everton por la Liga de Primera. (Imagen: Photosport)

Así está la tabla de posiciones de la Liga de Primera

Pos Club PJ G E P GF GC DG Pts 1 Colo Colo 27 19 4 4 59 30 29 61 2 U. de Chile 27 15 6 6 47 22 25 51 3 U. Católica 27 15 4 8 56 37 19 49 4 Coquimbo 28 12 5 11 41 37 4 41 5 Limache 27 12 4 11 48 40 8 40 6 Everton 28 11 7 10 44 37 7 40 7 Palestino 28 11 5 12 39 39 0 38 8 Dep. Concepción 27 11 5 11 30 30 0 38 9 La Serena 27 9 10 8 40 42 -2 37 10 Huachipato 27 10 6 11 35 41 -6 36 11 Ñublense 27 9 8 10 31 41 -10 35 12 O’Higgins 27 9 4 14 32 42 -10 31 13 Audax Italiano 28 7 9 12 30 39 -9 30 14 Cobresal 28 8 6 14 42 52 -10 30 15 U. La Calera 28 7 6 15 25 43 -18 27 16 U. de Concepción 27 7 5 15 22 49 -27 26