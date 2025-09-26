El pasado fin de semana en el fútbol colombiano, se vivió un tenso momento con dos ex personajes con pasado en el fútbol chileno y que formaron parte del plantel de Colo Colo y la Universidad de Chile, respectivamente.

Se trata del atacante paraguayo, Guillermo Paiva y del entrenador uruguayo, Alfredo Arias, quienes hoy en día comparten en el Junior de Colombia y ambos fueron protagonistas de una acción que ha dado qué hablar en el fútbol colombiano en estos días.

Dentro de lo que fue la reciente igualdad a dos tantos entre Junior e Independiente de Medellín por la liga colombiana, el ex Colo Colo, Guillermo Paiva tomó la propia decisión de patear un penal en favor de su equipo, el que terminó malogrando y desechó la gran chance de darle el triunfo a su equipo.

¿El problema? Paiva no era el jugador asignado para ejecutar la pena máxima, algo que colmó la paciencia del ex entrenador de la Universidad de Chile, quien tras ver el fallo de Paiva, minutos más tarde decidió sacarlo del campo de juego, acción que dejó desconsolado al ex Colo Colo en el banco de suplentes.

Días después de lo que fue esta polémica, el entrenador uruguayo conversó con el medio colombiano ‘El Heraldo’, en la que se refirió a lo que fue esta situación que generó mucha controversia dentro del conjunto de Barranquilla.

“Es un muchacho joven que quiso tomar la responsabilidad, como todos los ‘9’ la quieren tomar. Creo que tomó una decisión equivocada, así como yo la puedo tomar cuando lo dejo afuera o lo saco del campo. Pero que en este caso su decisión afectó a todos”, indicó Arias.

Arias y Paiva tuvieron un fuerte cruce en Colombia | Foto: Archivo

Ante esta situación, el ex entrenador de la Universidad de Chile tomó una radical decisión contra el ex jugador de Colo Colo, en la que señaló que nunca más pateará un penal en Junior de Barranquilla, en la que dejó en claro a los designados para ejecutar una pena máxima.

“Si está en cancha Báez, lo patea él. Si está en cancha el ‘Tití (Andrés Rodríguez)’, lo patea él. También lo podría patear Enamorado y Edwin Herrera. Esos cuatro son los designados“, remarcó.

De esta forma, la polémica entre Guillermo Paiva y Alfredo Arias se da por zanjada tras la importante decisión que tomó el entrenador uruguayo con el atacante paraguayo en el conjunto colombiano.