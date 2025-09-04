Este jueves el entrenador Gustavo Quinteros rompió el silencio con ESPN Argentina sobre su presente y futuro, luego de haber desechado la opción de volver a dirigir a Colo Colo tras la salida de Jorge Almirón.

El santafesino fue invitado al programa F90 al otro lado de la cordillera, donde explicó en qué se encuentra y también recordó su larga estadía en el fútbol chileno, donde fue entrenador del Cacique y anteriromente de Universidad Católica.

En la entrevista fue consultado por su opinión del delantero nacional Carlos Palacios, quien reforzó a Boca Juniors esta temporada luego de ser vendido por Colo Colo.

La Joya fue uno de los regalones de Quinteros en el cuadro popular, ya que lo pidió expresamente en 2023, siendo fundamental para la obtención de la Copa Chile en aquel año.

Es por esto, que ante las críticas en Argentina, el DT de 60 años salió en defensa del oriundo de Renca.

“Carlos Palacios en Colo Colo tuvo un compromiso enorme. Cuando llegó de Brasil, llegó en mal estado porque no jugaba mucho y le dimos confianza. Es eso, darle confianza, acercarse al jugador, darle lo mejor para que pueda comprometerse y rendir”, comenzó diciendo.

“Para nosotros fue fundamental en Colo Colo. Es un buen pibe, entrena bien y tiene muchas condiciones. Puede jugar como extremo metiéndose adentro, puede jugar de mediapunta o de enganche, más retrasado, elabora muy bien, tiene pases claros”, agregó.

Carlos Palacios busca reencontrarse con su mejor versión en Boca Juniors. (Foto: Instagram)

Gustavo Quinteros confía en la mejora de Carlos Palacios

Luego, indicó que a medida que Boca Juniors mejore su juego, Palacios también podrá acercarse a su mejor versión.

“Ojalá que le vaya bien. Ahora que Boca empezó a jugar mejor y está bien… El equipo cuando está mejor, los jugadores brillan un poco más”, cerró Quinteros.