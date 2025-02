River Plate atraviesa un buen presente en la Liga Argentina. Aún así, el exdelantero de Universidad Católica, Gonzalo Tapia, no puede decir lo mismo. El cuadro “Millonario” venció este sábado a San Martín de San Juan por 2 a 0 con el chileno como titular, sin embargo, fue reemplazado en el inicio de la segunda fracción.

El elenco de Marcelo Gallardo empataba 0 a 0 como visita. El rendimiento del exUC fue bajo y el “Muñeco” decidió mandarlo al banco dándole la chance a Sebastián Driussi. Recién a los 56′, Miguel Borja abrió la cuenta, y luego Franco Mastantuono estiró las cifras a los 69′.

Mientras el exjugador “Cruzado” estuvo en cancha, los hinchas del cuadro de la “Banda Sangre” no escatimaron en insultos para el atacante, tildándolo por lo bajo como “jugador amateur”.

Ácidas críticas contra Gonzalo Tapia en Argentina

La bronca de los hinchas fue tal que incluso le enrostraron lo que fue su paso por el cuadro de la precordillera: “Gonzalo Tapia ROTABA en UNIVERSIDAD CATOLICA, era tan intrascendente que LO DEJARON LIBRE, tenía una oferta de un equipo de la SEGUNDA DE BRASIL para irse GRATIS y River se metió y PAGO UN PALO VERDE!!! por BUENA VOLUNTAD”.

Por otra parte, lamentaron la partida de Pablo Solari quien, pese a las críticas que recibió, aseguraron mostró mucho más que el chileno: “Digan lo que se les cante el orto, pero antes en el banco de River estaba Solari, que jugaba y generaba peligro, siempre clavaba algún gol o alguna asistencia. Ahora el que quedó en ese lugar es GONZALO TAPIA“.

La crítica salpicó incluso al “Muñeco”, con quien no concuerdan al darle el visto bueno para la llegada del exdelantero “Cruzado” a River Plate: “No sé que vio Gallardo en Gonzalo Tapia. Es incomprensible. Lo único que he visto en Tapia es correr, correr, chocar y correr. No se asocia con sus compañeros. No tiene jugadas individuales destacadas. Físicamente, bien, pero sin chispa futbolística. Cero ideas. Cero”.

¿Cuándo vuelve a jugar River Plate de Gonzalo Tapia?

Luego del triunfo por 2 a 0 ante San Martín de San Juan, ahora River Plate se preparará para enfrentar a Estudiantes de La Plata por la octava fecha del campeonato de Primera División en Argentina.

Dicho encuentro, se llevará a cabo el próximo sábado 1 de marzo a contar de las 19:15 horas en el Monumental de Núñez.