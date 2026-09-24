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Liga de Naciones

Hungría vs. Ucrania: horario y dónde ver en vivo y online en Chile, por la Liga de Naciones

Hungría y Ucrania se enfrentan este viernes 25 de septiembre, en el Puskas Arena, por la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Hungary vs. Ukraine, Liga de Naciones
Hungary vs. Ukraine, Liga de Naciones

Ucrania visita a Hungría este viernes 25 de septiembre en el Puskas Arena por la Liga de Naciones.

Ambos necesitan puntos y llegan con esa urgencia al cruce.

Horario del partido

  • Chile: 15:45 hs

Por dónde ver el partido

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La actualidad de ambos equipos

Hungría arranca su participación en Liga de Naciones.

Ucrania arranca su participación en Liga de Naciones.

El historial entre Hungría y Ucrania

Hungría y Ucrania se enfrentaron 2 veces en los últimos años: 2 triunfos de Hungría.

Últimos 2 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo
26/08/1992 Hungría vs. Ucrania 2-1 Friendlies
29/04/1992 Ucrania vs. Hungría 1-3 Friendlies

Tabla de posiciones

# Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts
1 Malta 1 1 0 0 2 1 +1 3
2 Andorra 1 0 0 1 1 2 -1 0

Tabla actualizada al 24 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.

Todos los partidos de la fecha

  • Armenia vs. Letonia — viernes 25 de septiembre, 13:00 hs
  • Georgia vs. Irlanda del Norte — viernes 25 de septiembre, 13:00 hs
  • Montenegro vs. Chipre — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs
  • Suecia vs. Rumania — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs
  • Polonia vs. Bosnia y Herzegovina — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs
  • Italia vs. Bélgica — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs
  • Turquía vs. Francia — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs
  • Eslovenia vs. Escocia — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs
  • Bulgaria vs. Luxemburgo — sábado 26 de septiembre, 13:00 hs
  • Islandia vs. Estonia — sábado 26 de septiembre, 13:00 hs
  • Islas Feroe vs. Kazajistán — sábado 26 de septiembre, 13:00 hs
  • Eslovaquia vs. Moldavia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs
  • Albania vs. Bielorrusia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs
  • San Marino vs. Finlandia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs
  • Macedonia del Norte vs. Suiza — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs
  • Inglaterra vs. España — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs
  • República Checa vs. Croacia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs
  • Lituania vs. Azerbaiyán — domingo 27 de septiembre, 10:00 hs
  • Austria vs. Kosovo — domingo 27 de septiembre, 13:00 hs
  • Serbia vs. Países Bajos — domingo 27 de septiembre, 13:00 hs
  • Dinamarca vs. Gales — domingo 27 de septiembre, 13:00 hs
  • Israel vs. Irlanda — domingo 27 de septiembre, 15:45 hs
  • Alemania vs. Grecia — domingo 27 de septiembre, 15:45 hs
  • Noruega vs. Portugal — domingo 27 de septiembre, 15:45 hs

En síntesis

  • Hungría y Ucrania se enfrentan este viernes 25 de septiembre por la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
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