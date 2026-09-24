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Liga de Naciones

Suecia vs. Rumania: horario y dónde ver en vivo y online en Chile, por la Liga de Naciones

Suecia y Rumania se enfrentan este viernes 25 de septiembre, por la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Sweden vs. Romania, Liga de Naciones
Sweden vs. Romania, Liga de Naciones

Rumania visita a Suecia este viernes 25 de septiembre por la Liga de Naciones.

Suecia llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Rumania tratará de dar el golpe.

Horario del partido

  • Chile: 15:45 hs
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Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Suecia arranca su participación en Liga de Naciones.

Rumania arranca su participación en Liga de Naciones.

El historial entre Suecia y Rumania

Suecia y Rumania se enfrentaron 8 veces en los últimos años: 4 triunfos de Suecia, 3 de Rumania y 2 empates.

Últimos 8 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo
15/11/2019 Rumania vs. Suecia 0-2 UEFA European Championship Qualifiers
23/03/2019 Suecia vs. Rumania 2-1 UEFA European Championship Qualifiers
27/03/2018 Rumania vs. Suecia 1-0 Friendlies
09/02/1997 Rumania vs. Suecia 0-2 Friendlies
10/07/1994 Rumania vs. Suecia 2-2 FIFA World Cup
12/06/1994 Rumania vs. Suecia 1-1 Friendlies
09/06/1983 Suecia vs. Rumania 0-1 UEFA European Championship Qualifiers
08/09/1982 Rumania vs. Suecia 2-0 UEFA European Championship Qualifiers

Tabla de posiciones

# Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts
1 Malta 1 1 0 0 2 1 +1 3
2 Andorra 1 0 0 1 1 2 -1 0

Tabla actualizada al 24 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.

Todos los partidos de la fecha

  • Armenia vs. Letonia — viernes 25 de septiembre, 13:00 hs
  • Georgia vs. Irlanda del Norte — viernes 25 de septiembre, 13:00 hs
  • Montenegro vs. Chipre — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs
  • Polonia vs. Bosnia y Herzegovina — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs
  • Hungría vs. Ucrania — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs
  • Italia vs. Bélgica — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs
  • Turquía vs. Francia — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs
  • Eslovenia vs. Escocia — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs
  • Bulgaria vs. Luxemburgo — sábado 26 de septiembre, 13:00 hs
  • Islandia vs. Estonia — sábado 26 de septiembre, 13:00 hs
  • Islas Feroe vs. Kazajistán — sábado 26 de septiembre, 13:00 hs
  • Eslovaquia vs. Moldavia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs
  • Albania vs. Bielorrusia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs
  • San Marino vs. Finlandia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs
  • Macedonia del Norte vs. Suiza — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs
  • Inglaterra vs. España — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs
  • República Checa vs. Croacia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs
  • Lituania vs. Azerbaiyán — domingo 27 de septiembre, 10:00 hs
  • Austria vs. Kosovo — domingo 27 de septiembre, 13:00 hs
  • Serbia vs. Países Bajos — domingo 27 de septiembre, 13:00 hs
  • Dinamarca vs. Gales — domingo 27 de septiembre, 13:00 hs
  • Israel vs. Irlanda — domingo 27 de septiembre, 15:45 hs
  • Alemania vs. Grecia — domingo 27 de septiembre, 15:45 hs
  • Noruega vs. Portugal — domingo 27 de septiembre, 15:45 hs

En síntesis

  • Suecia y Rumania se enfrentan este viernes 25 de septiembre por la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium y ESPN5.
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