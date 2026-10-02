Islandia vs. Bulgaria en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 3 de la Liga de Naciones

Bulgaria visita a Islandia este sábado 3 de octubre por la tercera jornada de la Liga de Naciones.
Islandia llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Bulgaria tratará de dar el golpe.
Horario del partido
- Chile: 13:00 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
Islandia ganó 3-0 como visitante ante Luxemburgo en la fecha anterior. Islandia está 13° en la tabla con 4 puntos. Antes empató 1-1 como local ante Estonia.
En su último compromiso, Bulgaria empató 0-0 como local ante Estonia. El conjunto marcha 37° con 1 punto. Antes perdió 1-2 como local ante Luxemburgo.
El historial entre Islandia y Bulgaria
Islandia y Bulgaria se enfrentaron 4 veces en los últimos años: 3 de Bulgaria y 1 empate.
Últimos 4 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|07/09/2005
|Bulgaria vs. Islandia
|3-2
|UEFA World Cup Qualifiers
|04/09/2004
|Islandia vs. Bulgaria
|1-3
|UEFA World Cup Qualifiers
|06/06/2001
|Islandia vs. Bulgaria
|1-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|24/03/2001
|Bulgaria vs. Islandia
|2-1
|UEFA World Cup Qualifiers
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Islas Feroe vs. Eslovaquia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Bosnia y Herzegovina vs. Suecia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Polonia vs. Rumania — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Ucrania vs. Irlanda del Norte — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Hungría vs. Georgia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Bélgica vs. Turquía — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Francia vs. Italia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Finlandia vs. Albania — sábado 3 de octubre, 10:00 hs
- Estonia vs. Luxemburgo — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
- Bielorrusia vs. San Marino — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
- Croacia vs. Inglaterra — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
- Suiza vs. Eslovenia — sábado 3 de octubre, 15:45 hs
- Macedonia del Norte vs. Escocia — sábado 3 de octubre, 15:45 hs
- España vs. República Checa — sábado 3 de octubre, 15:45 hs
- Azerbaiyán vs. Lituania — domingo 4 de octubre, 10:00 hs
- Malta vs. Andorra — domingo 4 de octubre, 13:00 hs
- Chipre vs. Letonia — lunes 5 de octubre, 13:00 hs
- Montenegro vs. Armenia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
En síntesis
- Islandia y Bulgaria se enfrentan este sábado 3 de octubre por la fecha 3 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Islandia suma 4 puntos en el torneo.
- Bulgaria suma 1 punto en el torneo.