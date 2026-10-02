Islandia vs. Bulgaria en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 3 de la Liga de Naciones

Islandia y Bulgaria se enfrentan este sábado 3 de octubre, por la fecha 3 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Bulgaria visita a Islandia este sábado 3 de octubre por la tercera jornada de la Liga de Naciones.

Islandia llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Bulgaria tratará de dar el golpe.

Horario del partido

Chile: 13:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Islandia ganó 3-0 como visitante ante Luxemburgo en la fecha anterior. Islandia está 13° en la tabla con 4 puntos. Antes empató 1-1 como local ante Estonia.

En su último compromiso, Bulgaria empató 0-0 como local ante Estonia. El conjunto marcha 37° con 1 punto. Antes perdió 1-2 como local ante Luxemburgo.

El historial entre Islandia y Bulgaria

Islandia y Bulgaria se enfrentaron 4 veces en los últimos años: 3 de Bulgaria y 1 empate.

Últimos 4 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 07/09/2005 Bulgaria vs. Islandia 3-2 UEFA World Cup Qualifiers 04/09/2004 Islandia vs. Bulgaria 1-3 UEFA World Cup Qualifiers 06/06/2001 Islandia vs. Bulgaria 1-1 UEFA World Cup Qualifiers 24/03/2001 Bulgaria vs. Islandia 2-1 UEFA World Cup Qualifiers

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Islas Feroe vs. Eslovaquia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Suecia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Polonia vs. Rumania — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Ucrania vs. Irlanda del Norte — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Hungría vs. Georgia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Bélgica vs. Turquía — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Francia vs. Italia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Finlandia vs. Albania — sábado 3 de octubre, 10:00 hs

Estonia vs. Luxemburgo — sábado 3 de octubre, 13:00 hs

Bielorrusia vs. San Marino — sábado 3 de octubre, 13:00 hs

Croacia vs. Inglaterra — sábado 3 de octubre, 13:00 hs

Suiza vs. Eslovenia — sábado 3 de octubre, 15:45 hs

Macedonia del Norte vs. Escocia — sábado 3 de octubre, 15:45 hs

España vs. República Checa — sábado 3 de octubre, 15:45 hs

Azerbaiyán vs. Lituania — domingo 4 de octubre, 10:00 hs

Malta vs. Andorra — domingo 4 de octubre, 13:00 hs

Chipre vs. Letonia — lunes 5 de octubre, 13:00 hs

Montenegro vs. Armenia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

En síntesis

Islandia y Bulgaria se enfrentan este sábado 3 de octubre por la fecha 3 de la Liga de Naciones.

se enfrentan este sábado 3 de octubre por la fecha 3 de la Liga de Naciones. El partido se transmitirá por Disney+ Premium .

. Islandia suma 4 puntos en el torneo.

suma 4 puntos en el torneo. Bulgaria suma 1 punto en el torneo.