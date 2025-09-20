En Colombia se encendieron las alarmas por el presente de James Rodríguez en el León de México, ya que en las últimas horas se conoció de una compleja lesión que incluso lo podría dejar fuera para el Mundial del 2026.

La selección cafetalera clasificó a la Copa del Mundo y el ’10’ es una de sus principales figuras, quien lideró al equipo dirigido por Néstor Lorenzo al subcampeonato en la última Copa América.

Todo empezó por la ausencia del colombiano en la nómina del entrenador Eduardo Berizzo para el partido de visita del León ante Xolos de Tijuana por la novena fecha del Torneo de Apertura en la Liga MX.

Se creía que el ex Real Madrid venía cargando con unos problemas físicos y la idea era cuidarlo, considerando lo complejo que sería la carpeta sintética del Estadio Caliente.

La explicación de la grave lesión de James Rodríguez

Pero fue el mismo Toto Berizzo que, anoche en conferencia de prensa post derrota por 5-0 en Tijuana, contó la verdad y la gravedad de la lesión de Rodríguez, quien estuvo cerca de cortarse el tendón de Aquiles.

“Ningún tema del sintético ni nada, es una lesión en el tendón de Aquiles y por eso no estaba disponible”, respondió el técnico argentino.

James Rodríguez es baja en el León y enciende las alarmas en Colombia. (Foto: Azael Rodríguez/Getty Images)

Esto hizo que se encendieran las alarmas en Colombia, ya que una rotura en el tendón de Aquiles significa al menos seis meses de recuperación, con intervención quirúrgica de por medio.

Mientras que la Copa del Mundo comienza en menos de nueve meses, donde el puntapié inicial será el 11 de junio del 2026.