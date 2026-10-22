¿Juega Darío Osorio? A qué hora y dónde ver Crystal Palace vs. Besiktas por Europa League

El seleccionado chileno viajó rumbo a Turquía para el encuentro por la fase de liga del certamen internacional.

Crystal Palace tiene una inmejorable oportunidad para enmendar el camino. Con Darío Osorio en la convocatoria, el conjunto inglés se alista para una nueva misión en la Europa League.

Este jueves 22 de octubre, el elenco del seleccionado chileno se medirá contra Besiktas por la tercera fecha de la fase de liga. Un enfrentamiento clave para el oriundo de Hijuelas.

La situación para su club no es la mejor y personalmente tampoco la pasa bien. En el último duelo, que terminó en derrota 5-0 contra Brighton por la Premier League, se mantuvo relegado a la banca de suplentes.

Por ende, los ojos estarán puestos sobre el cuerpo técnico de Pierre Sage. Además de ser cuestionado por no utilizar a parte de sus refuerzos (como Darío Osorio), el entrenador recibe críticas por el rendimiento de sus dirigidos.

Cabe consignar que Crystal Palace marcha en el casillero número 15 de la tabla de posiciones de la Europa League con tres puntos. En tanto, Besiktas está en la cuarta ubicación con seis unidades.

Darío Osorio quiere sumar minutos en Crystal Palace. (Foto: Getty Images)

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¿Cuándo y a qué hora juega Crystal Palace vs. Besiktas?

El compromiso de Darío Osorio por la Europa League se disputará este jueves 22 de octubre. Su comienzo está pactado a partir de las 16:00 horas de Chile en el Tüpraş Stadium, ubicado en Estambul.

¿Dónde ver a Darío Osorio en la Europa League?

El encuentro entre Crystal Palace y Besiktas será transmitido por TV a través de las pantallas de ESPN 5. A su vez, será emitido mediante la plataforma de streaming Disney+ para sus clientes premium.