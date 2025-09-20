Luego de una larga espera, Alexis Sánchez volvió al gol. Para su alegría, el delantero chileno anotó para el Sevilla y se ilusiona con volver a su prime en el fútbol español.

El histórico seleccionado nacional convirtió el segundo tanto en la victoria 2-1 ante el Alavés, generando la algarabía de su club en calidad de visita. Tras un centro por el sector derecho, anticipó para decretar el triunfo.

¿Cuánto tuvo que pasar para que el máximo goleador de La Roja volviera a anotar? BOLAVIP Chile contó los días exactos y el resultado fue increíble: se demoró más de un año.

La última diana del oriundo de Tocopilla había sido el 1 de abril de 2024 con la camiseta de Inter de Milán. En aquella ocasión, le hizo un gol al Empoli en un partido que terminó 2-0 por la Serie A.

Es decir, tuvieron que pasar 538 días para volver a ver al Niño Maravilla anotando un tanto. Fueron poco más de 76 semanas para inmortalizar otra celebración del mítico atacante chileno.

Con dicho logro, ayudó a Sevilla a trepar en La Liga. Por el momento, el equipo dirigido por Matías Almeyda marcha en la octava posición del certamen español con siete unidades.

Alexis Sánchez anotó en el triunfo del Sevilla FC sobre el Alavés. (Créditos: Getty Images)

El próximo desafío de Alexis Sánchez

Tras anotar su primer gol para el conjunto andaluz, el chileno deberá enfocarse en su siguiente partido: contra Villarreal. Está pactado para el martes 23 de septiembre, desde 16:30 horas, en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.