Alexis Sánchez vive una verdadera revancha en el fútbol, donde se le ve motivado luego de toma la decisión de dejar la Serie A para seguir en el fútbol competitivo de Europa, específicamente la Liga de España y en un club tradicional, como es el Sevilla.

A mayor abundamiento, su nuevo entrenador es Matías Almeyda, un referente de un club que también tuvo al Niño Maravilla: River Plate.

El delantero chileno le concedió una entrevista al Diario AS, donde además de dejar en claro que está muy conforme en el Sevilla, confesó que antes pudo vestir la camiseta del archirrival de toda la vida, el Betis.

Consultado si era verdad que el cuadro de Manuel Pellegrini lo llamó para ser refuerzo, Alexis contestó: “Sí, es completamente cierto”.

Agregando que “lo hablamos (con el entrenado chileno) estando en el Inter, pero yo en ese momento quería jugar Champions League y tuve la oportunidad de hacerlo en San Siro. Allí, en Milán, ganamos una segunda estrella al lograr elScudetto y creo que con eso aquel equipo quedó para la historia.

Alexis Sánchez alaba a Manuel Pellegrini

“Para mí, es parecido a Arsene Wenger, al que pude disfrutar durante mi estancia en el Arsenal. Son señores de fútbol, que entienden este deporte perfectamente, y también a los futbolistas”, indicó.

Para el final, el tocopillano dio luces que lo de él en el Sevilla va más allá de rendir los domingos.

“Ahora interpreto mucho mejor los espacios, bajo más a por la pelota. Intento ayudar a los jóvenes, y eso es lo que voy a hacer en el Sevilla”, cerró.