Han pasado ya cinco días desde que Ousmane Dembelé conquistó el primer Balón de Oro que lo condecora como el mejor jugador del mundo. El francés confirmó su favoritismo y, este 22 de septiembre recién pasado, se convirtió en el mejor de la temporada.

Muchos pensaron que la joya del Barcelona y de la Selección de España, Lamine Yamal, podía quedarse también con el trofeo. Sin embargo, al igual que en la edición pasada, debió conformarse con el trofeo Kopa a mejor jugador joven. Además, en esta ocasión, el astro catalán quedó en segundo puesto.

Como presidente del círculo de periodistas deportivos de Chile, Danilo Díaz nuevamente tuvo la chance de votar en esta elección del mejor jugador del mundo. Su top ten no estuvo muy alejado de la realidad, y su podio quedó prácticamente a la inversa.

Las elecciones de Danilo Díaz para el Balón de Oro

En primer lugar, el periodista deportivo de Radio ADN escogió a Vitinha, astro portugués del PSG. En segundo puesto dejó a Ousmane Dembelé, mientras que en tercer lugar a Lamine Yamal.

Danilo Díaz ubicó a Vitinha como el mejor jugador del mundo (Photo by Alex Grimm/Getty Images)

En rigor, Vitinha terminó quedando tercero, mientras que el segundo y primer puesto fueron para el francés y luego el español.

La elección del cuarto puesto de Danilo fue la más sorpresiva: ubicó a Gianluiggi Donnaruma, portero campeón de Champions también con el PSG quien partió ahora al Manchester City. Su lugar fue finalmente el puesto 14.

Luego, el periodista de Radio ADN ubicó a los siguientes jugadores en este orden: 5 Mohammed Salah, 6 Cole Palmer, 7 Viktor Gyökeres, 8 Alexis Mac Allister, 9 Kylian Mbappé, 10 Nuno Mendes.