Independiente de Avellaneda quedó fuera de la Copa Sudamericana tras el fallo CONMEBOL a favor de Universidad de Chile. Una noticia que generó indignación tras la cordillera.

Uno de los que se mostró en contra de la resolución de las autoridades fue Daniel Bertoni. En conversación con BOLAVIP Chile, la leyenda del Rey de Copas exhibió toda su ofuscación por tal determinación.

“Están equivocados. Yo pensé que iban a suspender a las dos instituciones, nada más. Es una vergüenza el fallo, porque creo que los dos equipos no tienen nada que ver en lo deportivo“, comenzó indicando.

Luego, agregó: “Pero en lo otro, las instituciones sí. Es decir, cómo se hizo todo el operativo, cómo pasaron las fronteras estos violentos que venían de Chile, cómo pasaron los violentos que estaban en Avellaneda”.

Tras ello, entregó la que habría sido, para él, la resolución más justa para Independiente y Universidad de Chile. Confiaba en que aún se podía remediar en el gramado de juego.

“Acá están perjudicando a un solo equipo. Los dos equipos tendrían que ser suspendidos y jugar la media hora que falta en cualquier país de acá de Sudamérica a puertas cerradas“, reflexionó.

Daniel Bertoni se refirió al fallo CONMEBOL entre Independiente y Universidad de Chile.

El ídolo de Independiente contra su presidente

Finalmente, el referente del conjunto bonaerense cargó contra Néstor Grindetti. Lo llamó a hablar con la verdad: cree que fue un punto vital para la determinación en contra adaptada por la CONMEBOL.

“Se equivoca, él tiene que ir con la verdad y decir ‘mire, nos equivocamos, vendimos más entradas de los debidos, no podíamos vender y tenía que quedar la tribuna de abajo libre‘ como corresponde”, comentó.

“Tiene que ir con la verdad, creo que eso nos no hubiera perjudicado tanto. Pudimos jugar a puertas cerradas en cualquier ciudad de América, Uruguay y Paraguay o pongámosle Brasil”, cerró.