Universidad de Chile celebra: la CONMEBOL determinó su paso a los cuartos de final de Copa Sudamericana. Ante ello, Independiente de Avellaneda quedó eliminado del certamen continental.

¿Se acabó el escándalo entre ambos equipos? Para nada. Desde Argentina ya informaron que el conjunto de Buenos Aires tomará una importante medida contra los azules.

Al menos, así lo reveló el periodista Matías Martínez de Radio La Red. A través de su cuenta personal de X (antiguo Twitter), detalló los pasos a seguir por la dirigencia trasandina.

En primera instancia y tras confirmar que tal club apelará a su sanción, señaló: “Se buscará reducir los partidos sin público, el dinero de la multa y hasta alguna indemnización si el fallo deportivo se mantuviese (lo más probable)”.

Luego, lanzó: “Por otro lado, Independiente abrirá un expediente aparte contra la U de Chile por los daños ocasionados en el LdA (Estadio Libertadores de América)”.

En dicha línea y cerrando su publicación, afirmó: “Primero el Club determinará el costo exacto de las roturas y luego accionará contra la U para que pague los arreglos“.

Independiente prepara un informe para cobrarle los destrozos en su estadio a Universidad de Chile. (Photosport)

Universidad de Chile apelará al fallo CONMEBOL

Cabe destacar que los azules también reclamarán por la sanción recibida. ¿Por qué? La institución consideró excesivo el castigo contra su hinchada: siete partidos de local y siete de visitante sin público. Una nueva teleserie.