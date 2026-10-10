Liverpool vs. Man City: horario y dónde ver en vivo y online en Chile, por la jornada 6 de la Premier League

Liverpool y Man City se enfrentan este domingo 11 de octubre, en el Estadio Anfield, por la jornada 6 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

El domingo 11 de octubre el Estadio Anfield recibe un partido que puede ordenar bastante la tabla temprana de la Premier League. Liverpool necesita reaccionar ante el líder del torneo, que llega sin perder en las últimas fechas.

Man City manda en la cima con 15 puntos y Liverpool está séptimo con 9, a cuatro unidades de distancia. Ganar en Anfield le serviría al equipo local para meterse de lleno en la pelea de arriba antes de que la diferencia se vuelva más difícil de recortar.

Horario del partido

Chile: 12:30 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Liverpool llega con resultados mixtos: ganó 1-0 de visitante ante Bournemouth en su presentación más reciente, pero antes había empatado sin goles de local frente a Fulham. El triunfo 2-0 ante Ipswich Town, también lejos de casa, completa un tramo irregular que lo dejó en la mitad de la tabla con cinco fechas jugadas.

Man City, en cambio, no pierde pisada. Viene de un 5-3 ante Sunderland que mostró a un equipo ofensivo pero también permeable, y antes había sumado dos victorias ajustadas por 1-0, ante Manchester United de visitante y ante Coventry en casa. Con 15 puntos en cinco partidos, es el puntero de la Premier League y llega a Anfield con la chance de abrir todavía más la brecha.

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El historial entre Liverpool y Man City

El historial entre ambos es extenso: 184 partidos, con ventaja para Liverpool por 85 victorias contra 52 de Man City y 50 empates. En goles también manda el equipo de Anfield, 313 contra 259.

Los duelos recientes, sin embargo, vienen parejos para arriba y para abajo. En el cruce más reciente Man City goleó 4-0 como local, aunque antes Liverpool se había impuesto 2-0 de local y también hay un 1-2 adverso jugando en su propia cancha. La serie de los últimos cinco encuentros queda prácticamente repartida, sin una tendencia clara de cara a este domingo.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 04/04/2026 Man City vs. Liverpool 4-0 FA Cup 08/02/2026 Liverpool vs. Man City 1-2 Premier League 09/11/2025 Man City vs. Liverpool 3-0 Premier League 23/02/2025 Man City vs. Liverpool 0-2 Premier League 01/12/2024 Liverpool vs. Man City 2-0 Premier League 10/03/2024 Liverpool vs. Man City 1-1 Premier League 25/11/2023 Man City vs. Liverpool 1-1 Premier League 01/04/2023 Man City vs. Liverpool 4-1 Premier League 22/12/2022 Man City vs. Liverpool 3-2 League Cup 16/10/2022 Liverpool vs. Man City 1-0 Premier League

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Manchester United vs. Tottenham — sábado 10 de octubre, 13:30 hs

Hull vs. Everton — domingo 11 de octubre, 10:00 hs

Crystal Palace vs. Nottingham Forest — domingo 11 de octubre, 10:00 hs

Coventry vs. Newcastle — lunes 12 de octubre, 16:00 hs

En síntesis

Liverpool y Man City se enfrentan este domingo 11 de octubre por la jornada 6 de la Premier League.

se enfrentan este domingo 11 de octubre por la jornada 6 de la Premier League. El partido se transmitirá por ESPN2 y Disney+ Premium .

y . Liverpool suma 9 puntos en el torneo.

suma 9 puntos en el torneo. Man City suma 15 puntos tras vencer a Sunderland, Manchester United y Coventry.