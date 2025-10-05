Se desató la alexismanía en España, luego del partidazo que jugó Alexis Sánchez ante el FC Barcelona, donde el Niño Maravilla brilló como en sus mejores jornadas y aportó con un gol en la inesperada goleada del cuadro andaluz.

Como era de esperar los medios hispanos aplaudieron la actuación del tocopillano describiendo su partido como un verdadero tapabocas para el que haya dudado de la capacidad del delantero chileno.

Estadio Deportivo calificó con nota 8 el partido de Alexis indicando que “pasan los años, el hambre no lo pierde. No paró de correr, de lanzar desmarques, de tirar recortes, de ayudar en defensa… Sabía lo que era marcarle al Sevilla con el Barça y cumplió su deseo de compensar”.

Por su parte ABC Sevilla calificó de sobresaliente el rendimiento del atacante: “marcó un gol para que Lamine se alegre menos de su fichaje por el Sevilla. Su implicación en el trabajo defensivo parece la de un recién llegado al fútbol”.

Sport, el diario de Barcelona también lo calificó con nota 8: “Anotó el gol de penalti que abrió el marcador. Demostró liderazgo sobre el terreno de juego sin parar de dar órdenes. Le faltó velocidad en el descuento tras encontrarse solo ante Szczesny. No paró de correr durante todo el encuentro para ayudar en defensa, en el medio y en ataque”.

Alexis pone a España a sus pies.

El Diario de Sevilla no se anduvo con chicas a la hora de evaluar, afirmando que “Alexis Sánchez tiene alma de líder y puso lo que había que poner. Calidad en el penalti, trabajo y un par de pases de calidad a Isaac”.

El diario MARCA dejó en claro que “Alexis marcó su primer gol ante el Barça. Muy motivado desde el principio del choque. El chileno se encargó de convertir el penal para adelantar al Sevilla frente al Barcelona”.