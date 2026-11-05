Los hinchas del Crystal Palace piden más minutos para Darío Osorio: “Se ve top”

El jugador nacional, Darío Osorio empieza a ser más que solicitado por los hinchas del Crystal Palace.

El Crystal Palace de Darío Osorio volvió a ver acción durante esta jornada por la fase de liga de la UEFA Europa League, en donde el conjunto inglés mostró una pobre accionar ante el Hoffenheim, con quien terminó igualando a un tanto en condición de local.

El jugador nacional tuvo 15 minutos en el terreno de juego, en la que ingresó en reemplazo del delantero francés, Jean Philippe Mateta, en donde le pudo dar otro aire a su equipo, ayudando en lo que fue la agónica igualdad

Si bien desde el conjunto de los ‘Eagles’ hay un gran descontento por el presente del equipo, los fanáticos se hicieron sentir en las redes sociales e hicieron una gran solicitud para el DT Pierre Sage: más minutos para Darío Osorio.

Los hinchas del Crystal Palace dejaron varios mensajes en sus diversas cuentas de ‘X’, en la que pidieron más minutos en los próximos partidos para el jugador nacional, a quien lo ven como un jugador que genera un impacto positivo en el ataque.

Los hinchas del Crystal Palace piden a Osorio | Foto: Instagram

“Osorio realmente parece nuestro único jugador competente y dispuesto”, señaló uno de los fanáticos en sus redes.

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“Osorio se ve top, por cierto. A veces le puede faltar algo de IQ, pero siempre está probando cosas. Debería empezar el domingo“, indicó otro de los hinchas del Crystal Palace.

De esta forma, lentamente Darío Osorio comienza a ganarse el corazón de los hinchas del Crystal Palace, quienes hoy en día ya le empiezan a exigir a su DT más minutos para el chileno.

Ahora, el Crystal Palace pondrá su foco en su próximo partido por la Premier League, en donde tendrán un complicado partido ante Liverpool, el domingo 8 de noviembre a partir de las 11:00 horas en el Selhurst Park.

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