Man City vs. Ipswich Town: horario y dónde ver en vivo y online en Chile, por la jornada 7 de la Premier League

Man City recibe a Ipswich Town este sábado 17 de octubre desde las 11:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 7 de la Premier League, se disputará en el Etihad Stadium. El líder de la Premier League llega a este partido sin margen para relajarse: ganó sus últimos tres compromisos y no piensa frenar la racha justo cuando Ipswich Town empieza a asomar la cabeza en la tabla.
Para Man City es la chance de seguir estirando la diferencia en la cima antes de que empiece a apretar el calendario. Ipswich, en cambio, llega con la ilusión de dar un golpe que lo meta de lleno en la pelea por los puestos de mitad de tabla.
La actualidad de ambos equipos
Man City no pierde hace rato y lo demostró goleando 3-0 de visitante a Liverpool en su última presentación. Antes había firmado un 5-3 ante Sunderland y un ajustado 1-0 sobre Manchester United, resultados que lo tienen como único puntero con 18 puntos en seis fechas.
Ipswich Town también llega con envión: venció 2-1 de local a Fulham en su partido más reciente y antes había sumado un triunfo 3-2 ante Crystal Palace, con una caída en el medio frente a Everton. Está décimo con 9 puntos y necesita un resultado positivo para seguir acercándose a la mitad de la tabla.
El historial entre Man City e Ipswich Town
El historial entre ambos tiene 52 antecedentes y, contra lo que podría pensarse hoy, la balanza se inclina levemente hacia Ipswich Town, que ganó 22 veces por 17 de Man City, con 13 empates en el medio. La diferencia de gol también es mínima: 68 tantos para los citizens contra 64 de Ipswich.
Eso sí, en los enfrentamientos más recientes el dominio fue total para Man City: un 6-0 como visitante en enero de 2025 y un 4-1 en 2024 marcan la tendencia de los últimos cruces, después de una larga serie de duelos ajustados en los noventa.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|19/01/2025
|Ipswich Town vs. Man City
|0-6
|Premier League
|24/08/2024
|Man City vs. Ipswich Town
|4-1
|Premier League
|07/05/2001
|Ipswich Town vs. Man City
|2-1
|Premier League
|25/11/2000
|Man City vs. Ipswich Town
|2-3
|Premier League
|27/10/1999
|Man City vs. Ipswich Town
|1-0
|Championship
|26/09/1999
|Ipswich Town vs. Man City
|2-1
|Championship
|18/02/1998
|Man City vs. Ipswich Town
|1-2
|Championship
|04/10/1997
|Ipswich Town vs. Man City
|1-0
|Championship
|22/04/1997
|Ipswich Town vs. Man City
|1-0
|Championship
|16/08/1996
|Man City vs. Ipswich Town
|1-0
|Championship
Horario del partido
- Chile: 11:00 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: ESPN4, Disney+ Premium
- Argentina: Disney+ Premium, ESPN4
- Perú: ESPN 4, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN 4, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN 4, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN 4, Disney+ Premium, inter
- México: Max
- Estados Unidos: Fubo, USA Network, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC
- Centroamérica: Max
- España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Everton vs. Chelsea — sábado 17 de octubre, 08:30 hs
- Fulham vs. Hull — sábado 17 de octubre, 11:00 hs
- Brentford vs. Liverpool — sábado 17 de octubre, 11:00 hs
- Newcastle vs. Aston Villa — sábado 17 de octubre, 13:30 hs
- Leeds vs. Manchester United — domingo 18 de octubre, 10:00 hs
- Brighton vs. Crystal Palace — domingo 18 de octubre, 10:00 hs
- Bournemouth vs. Sunderland — domingo 18 de octubre, 10:00 hs
- Nottingham Forest vs. Arsenal — domingo 18 de octubre, 12:30 hs
- Tottenham vs. Coventry — lunes 19 de octubre, 16:00 hs
En síntesis
- Man City e Ipswich Town se enfrentan este sábado 17 de octubre por la jornada 7 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por ESPN4 y Disney+ Premium.
- Man City suma 18 puntos tras vencer a Liverpool, Sunderland y Manchester United.
- Ipswich Town suma 9 puntos en el torneo.