El Betis de Manuel Pellegrini logró una trabajada victoria luego de vencer como visitante al Espanyol de Barcelona eclipsando de alguna forma lo hecho por el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, a los que dicho sea de paso, los pasaron en la tabla de posiciones.

Los verdiblancos comenzaron perdiendo con anotación de Pol Lozano. Pese a lo cuesta arriba del partido, el equipo de Sevilla se hizo fuerte y logró dar vuelta el partido en el segundo tiempo con anotaciones de Cucho Hernández a los 54′ y de Abde Ezzalzouli a los 63′.

Pero todo pudo ser distinto, porque el árbitro Galech Apezteguía cobró un penal en favor del local en ¡el minuto 13 de adición!, lanzamiento que fue atajado por arquero del Betis Paulo López a Javier Puado.

Una vez finalizado, el chileno Manuel Pellegrini echaba humito: “Que el VAR intervenga es una cosa y que el árbitro no tenga la personalidad de pensar que no es penal o mantener su decisión es más importante. El único culpable es el árbitro”.

Agregando que “no sé si tuvo personalidad para el tramo final del partido. Sé que estaba dos minutos pasado el partido de la hora y que es un balón que el delantero empuja al defensor. Es una pelota que no va con sentido a portería. Más que las cosas generales, una cosa puntual pudo decidir un resultado”

Para el final, Manuel Pellegrini sorprendió a todos porque confesó que no quiso ver el penal atajado por el arquero del Betis. “Seguramente me iban a expulsar y no tenía ganas de que me expulsaran”, cerró.

Pau López salvó los tres puntos del Betis con un penal atajado en el minuto 113.

Tabla de posiciones en España: Betis desplaza a Sevilla

Rank Club PJ G E P GF GC DG Pts
1Real Madrid87011991021
2Barcelona86112291319
3Villarreal8512148616
4Betis8431138515
5Atlético Madrid83411510513
6Sevilla84131511413
7Elche C. F.8341119213
8Athletic841399013
9RCD Espanyol83321111012
10Alavés832398111
11Getafe8323911-211
12Osasuna831478-110
13Levante82241314-18
14Rayo Vallecano8224810-28
15Valencia C. F.82241014-48
16Celta de Vigo8062710-36
17Real Oviedo8206414-106
18Girona8134517-126
19Real Sociedad8125712-55
20R.C.D. Mallorca8125713-65