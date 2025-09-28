Este fin de semana, la Liga de España 2025 continuó su rumbo y cada jornada se vuelve crucial en la lucha por el título y por los puestos de clasificación a competiciones europeas.

En el Estadio de Vallecas, Sevilla logró un importante triunfo por 1-0, gracias a la anotación de Akor Adams a los 87 minutos, en un final que hizo vibrar a los hinchas.

El partido tuvo un interés especial para los seguidores chilenos, ya que Alexis Sánchez y Gabriel Suazo fueron titulares, aportando su experiencia y presencia en el campo.

Tanto Alexis Sánchez como Gabriel Suazo fueron protagonistas en el partido | FOTO: Florencia Tan Jun/Getty Images

Con este triunfo, los dirigidos por Matías Almeyda escalaron hasta la octava posición con 10 unidades, mientras que el cuadro local quedó estancado en el decimosexto puesto con cinco puntos.

Así queda la tabla de posiciones de La Liga de España:

# Equipo PTS J Gol +/- G E P Últimas
1Real Madrid18716:88601DVVVV
2Barcelona16619:415510VVVEV
3Villarreal16713:58511VVVDE
4Atlético12714:95331VVEVE
5Espanyol12710:91331EEDVV
6Getafe1178:9-1322EEDVD
7Elche CF1068:53240EVEVE
8Sevilla10711:101313DVEVD
9Athletic1077:8-1313DEDDV
10Betis969:72231VEDEV
11Alavés876:7-1223DEDVE
12Valencia868:10-2222EVDVD
13Osasuna765:50213EDVDV
14Celta565:7-2051EEEEE
15Levante UD5711:14-3124EDVED
16Rayo577:10-3124DEDED
17Real Sociedad566:9-3123VDDDE
18Mallorca576:11-5124VDEDD
19Real Oviedo362:11-9105DDDVD
20Girona373:16-13034EEDED